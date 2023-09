Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre la rencontre entre Agen et Nevers, match comptant pour la cinquième journée de Pro D2.

Agen, actuel quatrième du Pro D2, reste sur un match nul à Rouen la semaine passée. Les hommes de Bernard Goutta comptent bien rebondir à Armandie et poursuivre la belle série. Tombeur de de Brive en ouverture de la saison et de Mont-de-Marsan deux semaines plus tard, le SUA montre de la solidité dans ses performances à domicile.

En face, les Nivernais, cinquième au classement, voudront faire bonne impression et tenter de faire un coup loin du Pré Fleuri. Perdants de dix points à Vannes et de trois points à Provence, les coéquipiers de Rudy Derrieux ne lâcheront rien à l'image de leur capitaine.

L'arbitre de la rencontre sera M.Urruzmendi. Il sera assisté de M. Beun et de M.Boyer.