Interrogé au sujet du XV de France, l'ancien international Maxime Médard a osé la comparaison avec la Nouvelle-Zélande des années 2010, froide et implacable face à ses adversaires.

La France est-elle une bête froide et insatiable ? Malmenés, chahutés, menés, les hommes de Fabien Galthié ont pourtant écarté la Nouvelle-Zélande avec une défense de fer et un réalisme glaçant (27-13). Les Bleus sont d'ailleurs devenus la première équipe à battre les All Blacks à trois reprises en Coupe du monde (1999, 2007 et 2023). Dans ce contexte vertueux, notre consultant Maxime Médard a expliqué que ce XV de France version 2023 pouvait être comparé à la Nouvelle-Zélande des années 2010.

Titrés à deux reprises (2011 et 2015), les hommes en noir ont longtemps été impitoyables en Coupe du monde et ne manifestaient que rarement un trop-plein d'émotions. Ce vendredi, la bande d'Antoine Dupont n'a pas vraiment tremblé face aux Blacks et s'est offert un succès sans affolement. Un bon présage avant la suite de la phase de poules et des quarts de finale.