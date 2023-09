Castanet-Tolosan, dans la banlieue de Toulouse, accueille une partie du tournoi "5000 cadets", organisé par l'Amicale du Tournoi des 6 Nations. Une manifestation d'ampleur nationale à la gloire du rugby et de la Coupe du monde, dont les vainqueurs seront magnifiquement récompensés.

Nous y sommes ! Les passionnés de l'Ovalie savourent les premiers affrontements de la Coupe du monde en espérant que les Bleus concrétisent leurs bonnes performances en soulevant le trophée Webb-Ellis pour la première fois de son histoire le 28 octobre prochain. En attendant le sacre souhaité par tout un peuple, les manifestations liées à la Coupe du monde se multiplient partout sur le territoire. À Castanet-Tolosan, dans la banlieue de Toulouse, un événement exceptionnel imaginé en 2019 s'est construit jour après jour et mobilise depuis deux ans les organisateurs de l'Amicale du Tournoi des 6 Nations.

Il s'agit du Tournoi "5000 cadets" qui a vu, en mars dernier, quatre-vingt-quinze sélections moins de 16 ans départementales être en compétition sur l'ensemble du territoire. À l’issue de magnifiques joutes, treize équipes se sont qualifiées pour les demi-finales, qui se joueront pendant la Coupe du monde dans trois villes : Nantes sur le site d'Ancenis ; Lyon sur le site de Meyzieu et Toulouse sur le site de Castanet-Tolosan. Ce Tournoi, qui n'engage que les clubs amateurs, est probablement le seul à être de dimension nationale parmi toutes les animations autour de la Coupe du monde.

En Occitanie, c’est donc Castanet-Tolosan accueillera quatre sélections départementales parmi les treize qualifiées. Ces équipes défendront leurs couleurs le 15 et 16 septembre sur les terrains de rugby du complexe sportif de Lautard à Castanet-Tolosan.

Une belle dotation !

Par ailleurs, l'Amicale du Tournoi des 6 Nations a soutenu le championnat de France des lycées agricoles jusqu'à la finale en mai dernier. Au bout d’une compétition acharnée, c'est finalement le lycée agricole Montardon de Pau qui a été sacré Champion de France des Lycées Agricoles 2023. Cette équipe aura l’honneur de jouer le 16 Septembre un match de gala qui l’ opposera à une sélection des meilleurs joueurs des lycées agricoles de France : "Les Barbarians".

Point d’orgue de ce tournoi, tous les jeunes joueurs ainsi que leurs accompagnants seront invités par l'Amicale du Tournoi des 6 Nations à assister au match de la Coupe du monde Nouvelles Zélande - Namibie vendredi 15 septembre au stadium de Toulouse. Les deux autres sites accueillants les neuf autres sélections départementales en demi-finale inviteront également les joueurs et accompagnants à un match de la Coupe du monde, à Nantes et à Lyon. Les trois sélections gagnantes joueront la finale du Tournoi "5000 cadets" à Rueil-Malmaison et seront invitées à aller voir la petite finale de la Coupe du monde.

Mais la récompense suprême reviendra au gagnant de la finale, cette sélection avec son encadrement sera invité au match du Tournoi des 6 Nations 2024 Pays de Galle - France à Cardiff. Un week-end de rêve pour faire briller les étoiles dans les yeux de nos jeunes joueurs. Deplus, l’Amicale des 6 Nations n'oublie pas les grands blessés du rugby dont vingt-sept participent à toutes ces manifestations et sont également invités à assister aux matchs de la Coupe du monde sur les quatre sites. Que la fête soit belle à Castanet-Tolosan !