La Coupe du monde est enfin lancée. Dans la poule C, c'est au tour de l'Australie et de la Géorgie de faire leur entrée en lice dans la compétition. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre.

Après le match d'ouverture de la veille lors duquel les Français se sont imposés face aux All Blacks, la Coupe du monde se poursuit. Dans la poule C, l'Australie et la Géorgie s'affronteront pour leur première rencontre du Mondial. Cliquez ici pour voir les compositions des deux équipes ! À quelle heure regarder Australie - Géorgie ? Pour la deuxième journée de cette Coupe du monde, l'Australie fera face à la Géorgie ce samedi 9 septembre. Le rendez-vous est fixé à 18h sur la pelouse du Stade de France à Saint-Denis. Sur quelle chaîne tv suivre en direct Australie - Géorgie ? Pour savourer ce Australie - Géorgie il faudra être sur M6. Diffuseur de la Coupe du monde au même titre que TF1 et France Télévisions, M6 diffusera cette troisième rencontre du samedi 9 septembre.