En plus des champions du monde tricolores, les Bleus du rugby peuvent compter sur le soutien de l'astronaute français Thomas Pesquet.

Toute la planète rugby va regarder le match d'ouverture de la Coupe du monde, et même au-delà ! Actuellement dans l'espace, l'astronaute français a envoyé un message d'encouragement au XV de France ! "Dans le sport, comme en vol spatial, tout est une question d’entraînement et de rester concentré sur sa mission. En ce début de Coupe du Monde, on envoie une pensée amicale au XV. Allez les Bleus, on est tous avec vous !"

Accompagné de l'astronaute japonais Akihiko Hoshide fièrement habillé d'un maillot de la sélection nippone, Thomas Pesquet espère voir les Bleus triompher face aux All Blacks. "La France a une certaine histoire dans le rugby et dans l'exploration spatiale, c'est une bonne chose que j'aime les deux. Sans vouloir offenser Andreas Mogensen (astronaute danois), Luca Parmitano (Italien),Timothy Peake (Britannique) et Akihiko Hoshide (Japonais) ici avec moi, mais mes espoirs et mes rêves sont avec l'équipe de France pour cette Coupe du monde, alors Allez les Bleus !"

On espère que les Bleus recevront ce message pour bien débuter le Mondial face aux Néo-Zélandais. Coup d'envoi à 21h15, mais suivez la cérémonie d'ouverture en live sur Rugbyrama.