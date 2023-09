Antoine Dupont s'est exprimé à l'issue de la victoire française sur la Nouvelle-Zélande. Au micro de TF1, le capitaine des Bleus a admis que son équipe n'avait pas réalisé un match plein, dans un contexte spécial.

Antoine Dupont et ses hommes peuvent souffler. Dans un match longtemps indécis, les Bleus s'en sont finalement sortis grâce à deux flèches de Penaud et Jaminet en fin de partie. À l'issue de la victoire française, le capitaine du XV de France s'est exprimé au micro de TF1. Au milieu d'une ambiance exceptionnelle et du contexte si particulier d'une ouverture de Mondial, le Toulousain a admis que sa meute n'avait pas réalisé un match plein. "Je pense qu'on a fait un match en dents de scie avec la pression du match d'ouverture. Cette équipe des All Blacks qui nous a mis une grosse pression dans les rucks mais on a su s'en sortir".

Ramos : "On a fait une très belle deuxième période"

Grand homme de la rencontre, Thomas Ramos a lui aussi réagi au premier succès français dans cette campagne 2023. À l'instar de son capitaine, l'arrière des Bleus s'est satisfait de sortir les bras levés d'une rencontre indécise. "C'est un match d'ouverture, tout n'a pas été parfait mais dans l'envie on y était. On fait une première mi-temps moyenne, puis en deuxième on vient avec d'autres intentions. C'est très bien de gagner mais la compétition est longue. Les All Blacks sont une équipe joueuse, on savait qu'ils sortaient d'une grosse déconvenue (face à l'Afrique du Sud, 7-35), on a répondu présent. Ils font partie des favoris donc on ne peut pas être surpris par leur niveau de jeu. On fait une très belle deuxième mi-temps, je ne sais pas le score mais ce petit écart (avant l'essai de Jaminet) nous fait du bien".