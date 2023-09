Pro D2 - Pour la quatrième journée de Pro D2, Rouen a arraché le match nul face à Agen (24-24), au terme d'un match où les Agenais pourront nourrir des gros regrets. Un match nul au qui pourrait avoir le goût de la victoire pour Rouen, qui reste invaincu sur sa pelouse du stade Robert Diochon.

Suite à un problème technique du diffuseur Canal Plus, seules les personnes présentes au stade Robert Diochon ont eu la chance de voir cette rencontre. Par la suite, c'est le groupe de supporters des Aginnum qui a pris le relais de Canal Plus, avec une diffusion en Facebook live. Alors déjà merci à eux, et nous allons vous donner les choses à retenir de cette rencontre avec les infos qu'on a ... pêle-mêle !

Des Agenais solides, mais frustrés

Les Agenais ont démarré la rencontre tambour battant, inscrivant un essai dès la deuxième minute grâce à Julien Lebian (10e). Les joueurs du SU Agen ont continué de dominer largement la première période et c'est logiquement qu'ils ont fait le break grâce à Loris Tolot (25e). Les Agenais menaient 10-0, mais ont vu les Normands revenir juste avant la pause, grâce à un essai de Ruaud (36e). 10-7 à la pause pour Agen, c'est bien payé pour Rouen. La seconde période a redémarré sur le même rythme et les Agenais ont marqué deux essais coup sur coup grâce à Julien Lebian (46e), à nouveau, et Theo Idjellidaine (49e). On se disait alors qu'Agen avait le plus dur et pouvait viser le bonus offensif.

La faillite des ouvreurs agenais

Tout juste arrivé du côté d'Agen, Ben Volavola fêtait sa première titularisation. Tout le monde voulait voir ce que l'international fidjien allait apporter à sa nouvelle équipe. La réponse ne se trouvera pas dans ce match... Pas inspiré dans le jeu, une transformation loupée, et surtout une pénalité ratée, pourtant largement dans ses cordes. Il est sorti à la mi-temps, visiblement blessée, ou amoindri par un coup. Lui qui était candidat pour remplacer Caleb Muntz pour la Coupe du monde, ce n’est pas ce match qui aura rassuré le staff des Fidji.



Son remplaçant, Emile Dayral, avait pourtant fait une bonne entrée. Deux transformations réussies, et une action d'éclat sur le quatrième essai, auraient pu faire de lui le joker gagnant. Mais sur un coup de pied contré dans ses 22 mètres, qui a permis à Sidobre (67e) de marquer, il a complètement relancé le match de Rouen.

Le miracle normand

Timorés, approximatifs, sans grande imagination... On se demandait bien comment les Normands pouvaient inquiéter les Agenais ce soir. Mais les joueurs du Rouen Normandie ont fait preuve d'un réalisme glacial ! Sur les rares incursions qu'ils ont eues, ils ont scoré ! Et gros avec un essai à chaque fois ! Alors que les Agenais commençaient à avoir les mains qui tremblent dans les 20 dernières minutes, les Rouennnais ont vu qu'ils pouvaient faire un coup. Et par miracle, ils ont commencé à tenir le ballon et avec la puissance de leurs avants, ils sont allés martyriser une défense agenaise qui a pourtant fait preuve d'un courage et d'une solidité impressionnante. Mais un match de rugby dure 80 minutes, et c'est à la 79e que Rouen est venu punir les Agenais, grâce à un essai John Thomas Jackson (79e). Et si Mouchous n'avait pas raté une pénalité toute faite sur le troisième essai, les Normands pouvaient faire le casse du siècle.



Avec ce résultat, Agen occupe la quatrième place du championnat avec 10 points. Rouen est 12e, avec huit points.



S'il y a des approximations, notamment sur les marqueurs, veuillez nous en excuser. Et encore un grand merci aux Aginnum pour la diffusion ! Peut-être futur diffuseur de la Pro D2 ?