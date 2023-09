Ce mercredi soir, le Castres olympique a officialisé deux prolongations. L'ailier ou arrière Geoffrey Palis (32 ans) et le troisième ligne Baptiste Cope (21 ans) se sont réengagés avec le CO. Le premier cité est désormais lié au club jusqu'en 2026, le second jusqu'en 2027.

Auteur d'un très bon début de saison, le Castres olympique continue d'offrir de très bonnes nouvelles à ses supporters.

Ce mercredi soir, le club tarnais a officialisé la prolongation de deux purs produits du département numéro 81. Au club depuis 2013, Geoffrey Palis comptabilise pas moins de 191 matchs sous les couleurs castraises. Véritable cadre de l'effectif bleu et blanc depuis de longues saisons, Palis peut évoluer à l'aile comme à l'arrière. Il a prolongé son contrat de deux saison supplémentaires, soit jusqu'en 2026.

Il s'est d'ailleurs exprimé sur cette signature : "Je suis très heureux de prolonger l’aventure. C’est le club de mon département, de ma région, un club qui prône des valeurs qui me sont chères et avec lesquelles je suis en phase. L’environnement qu’il y’a autour du club avec des coéquipiers, les supporters et ma famille, m’apportent un bien-être, et m’aident à performer. J’ai envie de me donner à fond pour rendre à ce beau club tout ce qu’il m’a donné."

Cope, futur patron en vue

Palis a débuté le rugby à Gaillac, lui du côté de Sor-Agout. Baptiste Cope a découvert le haut niveau la saison dernière avec Castres. À tout juste 21 ans, il compte déjà 14 apparitions chez les professionnels.

Ce soir, nous n'avons pas 1, mais 2 annonces à vous faire ! \u270d\ufe0f\ud83d\udc40



Le communiqué \u25b6\ufe0f https://t.co/kovK2dF4OE#CentPourCentRégion pic.twitter.com/gnAiaty4EH — Castres Olympique (@CastresRugby) September 6, 2023

Troisième ligne talentueux, il s'est fait une place au CO, et est promis à un très bel avenir. Son contrat court désormais jusqu'en 2027 après sa prolongation de trois saisons. "C’est vraiment un honneur et une grande fierté de pouvoir continuer à évoluer dans mon club de cœur que je supporte depuis petit et au sein duquel je rêvais de devenir professionnel.", a déclaré l'intéressé.