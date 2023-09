Depuis ce samedi 2 septembre, la deuxième saison de la série "Le Stade" est disponible sur la plateforme Paramount +. Vous avez l'occasion de plonger au cœur du Stade toulousain durant quatre épisodes : de la fin de saison 2021/2022 à la dernière la finale de Top 14, remportée par les Rouge et Noir dans les dernières secondes.

Que l'on soit passionné de sport, ou pas, l'envie de savoir ce qui se passe dans un vestiaire est toujours présente. Après une première saison plus que réussie, la série "Le Stade" est de retour depuis samedi dernier sur la plateforme Paramount +.

Cette fois, nous vivons avec les Toulousains lors de la fin de saison 2021/2022, jusqu'au sacre en Top 14 il y a quelques semaines. Autant vous dire que les émotions sont présentes. Vous avez notamment l'occasion de voir les Haut-Garonnais se relever après deux défaites en demi-finale (championnat et Coupe d'Europe en 2021).

Toutes les images utilisées ont été tournées par Matthieu Vollaire. Ce dernier nous révèle quelques secrets de ce tournage : "J'ai vécu entre 80 et 100 jours à leurs côtés lors du dernier exercice. C'est pas mal ! L'objectif était d'avoir de belles images, sans pour autant les déranger. C'est important de garder un peu de discrétion."

Le réalisateur avoue n'avoir passé que des bons moments : "Honnêtement, j'ai rarement au autent de liberté pour faire mes images. Ce fut un énorme plaisir."

Au plus près d'un Toulouse dans le doute

Au printemps 2022, le Stade toulousain doit faire face aux doublons. Sans leurs internationaux, les Haut-Garonnais encaissent plusieurs défaites de rang et sont dans le doute.

Forcément, les images valent le détour. "Quand ça se passe moins bien, on se demande toujours si les portes vont toujours être aussi ouvertes, avoue Matthieu Vollaire. Mais force est de constater que rien n'a changé. Il n'y a eu aucune censure. J'ai pu avoir accès à certains discours musclés entre le staff et les joueurs. C'était exceptionnel." On en apprend peut-être plus sur une équipe lorsqu'elle lutte dans la défaite...

L'essai de Romain Ntamack comme vous ne l'avez jamais vu

Bien évidemment, les derniers mois de Toulouse ont été marqués par le sacre en Top 14 face à La Rochelle. Et vous savez forcément à quoi on pense... Ce fameux essai de Romain Ntamack. C'est un des grands moments de la série : "Vivre tant d'émotions dans un stade, c'était un truc de fou. Les téléspectateurs ne seront pas déçus."

Et si vous n'avez pas encore envie de plonger (ce qu'on doute), vous vivrez également de l'intérieur les retraites de Maxime Médard et Joe Tekori à l'été 2022. Vous pouvez foncer, frissons garantis !