La grande conférence de presse de lancement de la Coupe du monde a eu lieu ce lundi matin, à Roland-Garros. Voici ce qu'il faut en retenir.

"Les nations finissant aux trois premières places de la phase de poule seront de la partie dans quatre ans en Australie." Si ça n'est pas une surprise, Bill Beaumont, président de World Rugby, l'a officialisé en conférence de presse de lancement de la Coupe du monde ce lundi matin à Roland-Garros. Du reste, le patron de l'instance régissant le rugby mondial s'est réjoui de la venue de "600 000 supporters, qui vont faire l'expérience de ce qui se fait de mieux dans le rugby mondial, et qui vont pouvoir visiter et profiter de la France".

Loin de la polémique actuelle liée à la sélection de Bastien Chalureau dans le groupe France, la ministère des Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques Amélie Oudéa-Castéra a assuré que cette "Coupe du monde sera exceptionnelle, et ce sera la première que la France va assumer seule dans son organisation". "95% des Français soutiennent l'événement, et 74% ont envie de le suivre, a-t-elle indiqué. C'est une grande fierté."

Le nombre de licenciés en hausse de 20%

Interrogée sur les risques de sécurité avec le mot d'ordre de Greenpeace (qui dénonce le sponsoring de TotalEnergies), mais encore le douloureux souvenir de la finale de Ligue des Champions 2022 entre Liverpool et le Real au Stade de France, la femme d'Etat a répondu : "Je crois que nous avons fait un travail gigantesque depuis plus d'un an pour tirer les leçons de ce qu'il s'est passé au Stade de France. On a revu les doctrines de sécurité, on s'est réuni avec les acteurs publics et privés. Il y a eu aussi le déploiement de l'action de prévention de la délinquance, que Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur) a assuré."

Jacques Rivoal, président du GIP France 2023, entouré de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et du président de la FFR Florian Grill Icon Sport - Anthony Dibon

Jacques Rivoal, à la tête du GIP France 2023, s'est réjoui de voir "6000 personnes à Rueil-Malmaison pour accueillir les Bleus comme des rockstars", "2000 personnes dans un stade à Tours pour voir l'équipe d'Irlande", ou encore "la haie d'honneur réservée au pays de Galles pour son arrivée à Versailles".

Dernier à prendre la parole, Florian Grill, président de la FFR, a insisté sur la notion "d'héritage" : "l'augmentation du nombre de licenciés est estimé à 20% [...] et grâce au programme apprentis, des postes salariés vont se concrétiser et permettront de structurer davantage les clubs."