Contenu sponsorisé. À travers sa campagne axée sur le rugby, l’Office de Tourisme d’Irlande s’est joint à Ronan O’Gara pour faire découvrir le pays du XV du Trèfle et notamment la ville de Cork.

L'homme de Cork a retrouvé sa terre. À quelques semaines de la Coupe du monde 2023, qui a lieu, rappelons-le, du 8 septembre au 28 octobre, l’Office de Tourisme d’Irlande a choisi l’une des plus grandes icônes nationales pour valoriser le pays du XV du Trèfle en la personne de Ronan O’Gara, légendaire Munsterman et actuel entraîneur de La Rochelle avec qui il a remporté à deux reprises la Champions Cup.

L’ancien buteur des Verts (128 sélections) a quitté le pays en 2013 pour entamer une carrière d’entraîneur au Racing 92, puis aux Crusaders de Canterbury avant de rejoindre la Charente-Maritime. « ROG » a grandi à Cork pour devenir l’une des grandes gloires de cette ville côtière. Aujourd’hui, la cité du Munster est mise à l’honneur par le double champion d’Europe en titre. Et pour ce faire, l’ancien demi d’ouverture irlandais a donné de sa personne pour vous attirer dans le sud-ouest de l’Irlande…

"La région de Cork me tient à cœur !"

Ronan O’Gara débute sa visite initiatique… à Kinsale, petite ville peuplée de 5 000 âmes. Située sur la côte et point de départ du Wild Atlantic Way, la ville de Kinsale est célèbre pour ses rues colorées et sa riche histoire, alimentée par des habitants chaleureux, une scène culinaire d’exception, de charmantes boutiques et une foule d’événements. Dans ce climat bucolique, le patron du Stade rochelais prévient : "Je suis ravi de vous parler de la ville de Cork et ses environs ; une région qui me tient à cœur…"

L’Office de Tourisme d’Irlande s’est joint à Ronan O’Gara pour faire découvrir le pays du XV du Trèfle et notamment la ville de Cork. Rugbyrama - Jed Niezgoda / www.jedniezgoda.

Aujourd’hui immergé dans les tactiques pour faire briller ses Maritimes, « ROG » revient pour un moment à ce qui a fait sa légende : son coup de pied. Le lieu ? Charles Fort, l’une des forteresses les plus immaculées d’Irlande. Achevé en 1681, Charles Fort est situé au bord de la mer Celte et possède une architecture de type Vauban, très caractéristique des forteresses de l’époque. Ronan O’Gara en profite pour soutenir certains de ses anciens coéquipiers… ainsi que le XV de France : "Allez les Verts ! Et bien sûr les Bleus aussi !"

Cork, la musique en étendard

O’Gara parcourt ensuite la ville de monument en monument et de restaurant en restaurant. "Ce qui me fait vibrer en Irlande ? Le full irish breakfast, le petit-déjeuner irlandais… qui n’a rien de petit d’ailleurs !" Du pain, des tomates, du bacon grillé et un verre de jus d’orange vous donneront le plein d’énergie pour arpenter les allées de l’English Market de Cork, le lieu incontournable de la gastronomie locale. Plusieurs produits typiquement français sont d’ailleurs mis à l’honneur dans ce marché aux allures de musée. "Certains disent que le meilleur fromage vient de France… Je ne suis pas tout à fait d’accord !", plaisante O’Gara.

L’Office de Tourisme d’Irlande s’est joint à Ronan O’Gara pour faire découvrir le pays du XV du Trèfle et notamment la ville de Cork. Rugbyrama

Dans cette ville chatoyante, plusieurs illustres Irlandais ont fait leurs premiers pas sur le Wild Atlantic Way de Cork. C’est l’un des points de vue les plus magistraux de la province du Munster. Paysages, cuisine, couleurs de la ville, Cork fait sans aucun doute partie des points de passage obligatoires après une Coupe du monde qui s’annonce extraordinaire… Vous pourrez même célébrer la fin du Mondial au festival de jazz de Cork. « Il y a de la musique partout en Irlande mais ce festival est vraiment incroyable », conseille l’entraîneur de La Rochelle. Des groupes et des artistes au style typiquement irlandais, facilement accessibles dans les airs depuis Paris, Bordeaux, Carcassonne… et La Rochelle, évidemment. Un voyage à transformer comme "ROG". L’Irlande, faites l’essai !

Pour toute information sur le tourisme irlandais, rendez-vous sur le site de l'Office de Tourisme d'Irlande pour transformer l'essai d'un voyage au pays du XV du Trèfle.