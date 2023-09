En ouverture de la 3e journée, sous le soleil de Mathon, le tenant du Bouclier des Brennus a obtenu un premier succès à l'extérieur à Oyonnax (21-27). Auteur d'un doublé, et décisif sur la réalisation de Tauzin, Paul Graou a montré le bon chemin à son équipe. Soulan a manqué la transformation du bonus défensif.

Dans ce duel de champions, la logique a été respectée. Malgré l'absence de ses nombreux internationaux, Toulouse a pris le meilleur, et s'est offert son premier succès à l'extérieur sur la pelouse d'Oyonnax (21-27). Le champion de France en titre a construit son succès grâce à un réalisme glacial face à des Oyomen valeureux, mais naïfs.

Avec cette victoire, et en attendant les autres résultats, Toulouse prend la tête du Top 14 avec neuf unités. Oyonnax reste en bas du classement (11e, 4 points).

Graou a été étincelant

Dans le premier acte, la bande à Graou a mis les choses dans l'ordre. Après une ouverture de la marque de Searle (0-3, 11e), les Toulousains ont lâché les trois-quarts. Sur une pénalité à cinq mètres de l'en-but adverse, Oyonnax a pris le pari de jouer à la main. Une erreur payée chèrement.

Costes a tapé le ballon au pied sur une récupération inspirée, Soulan, sous pression, n'a pas été en capacité de conserver la possession. Plusieurs temps de jeu plus tard, Searle, qui a su répondre aux attentes en l'absence de Ntamack et Germain, a profité d'un jeu dans le dos pour prendre l'espace. D'une chistera croisée, l'Anglais a retrouvé Costes. Le champion du Monde moins de 20 ans a parfaitement joué le deux contre un pour propulser Graou dans l'en-but (0-10, 20e).

Six minutes plus tard, Lebreton a pensé avoir lancé les siens. Sur un 50-22, au départ de l'action, Reybier a changé de ballon pour jouer rapidement. Ce n'est pas autorisé, et M.Trainini a logiquement refusé l'essai du troisième ligne. La révolte est venue de Cassang. Le demi de mêlée, qui a collé au ballon, a fait expulser temporairement Cramont, coupable d'un non-respect de la zone des dix mètres sur une pénalité rapidement jouée. Soulan a débloqué le compteur (3-10, 30e). Dans un temps fort, Oyonnax s'est grisé en abusant du jeu au pied à proximité de la ligne d'en-but.

En infériorité numérique, Toulouse a piqué une dernière fois son adversaire en fin de premier acte. Derrière un maul conquérant, Graou a entrepris un côté fermé. Le demi de mêlée a profité d'un deux contre un pour réaliser une valise. Parti depuis ses 40 mètres, le natif d'Auch a fini sa course dans les 22 mètres adverses mais a su faire vivre le ballon. Retière a relevé le ballon vers Guitoune, qui a parfaitement sauté pour Lebel. Tauzin, en bout d'aile, a profité du travail de ses partenaires pour marquer en coin, sans opposition (3-17, 39e). Juste avant de retrouver les vestiaires, Soulan a réduit la marque sur une pénalité longue distance (6-17, 40e+2).

Grice a maintenu l'espoir

À l'image de la première période, la bande à Mola a fait un festin avec des miettes. Sur une passe égarée par Durand, Graou a prolongé au pied. Retière a été le plus rapide. Repris à deux mètres de l'en-but, l'ailier a relevé le ballon pour... son demi de mêlée ! Un doublé pour un bonus offensif provisoire (6-24, 48e).

La rébellion d'Oyonnax est passée par les avants. La bande à El Abd est repartie par la base avec un jeu dans l'axe, à proximité des rucks. Au supplice, Toulouse a fini par lâcher sur une charge de Rice (13-24, 52e). Après un premier échec longue distance, Soulan s'est remis la tête à l'endroit (16-24, 58e).

Grâce à un bon apport de son banc, Toulouse a fait le dos rond et a commencé à prendre l'ascendant en mêlée (4 pénalités obtenues). En fin de partie, Searle a récompensé le travail de ses avants et a conclu cette rencontre (16-27, 75e).

Après la sirène, Grice s'est offert un doublé derrière un maul cornaqué par les avants et les trois-quarts. À droite des perches, Soulan a manqué cette transformation qui aurait permis à son équipe de glaner un défensif (21-27, 80e+5).

Place à la trêve maintenant pour les deux équipes. Oyonnax voudra réagir à Toulon, le 29 octobre prochain. Toulouse, le même week-end recevra Bordeaux-Bègles.