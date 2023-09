Clermont se présentera face à La Rochelle avec deux curiosités : le talonneur Folau Fainga’a et le jeune centre Léon Darricarrère. Des choix forts de Christophe Urios alors qu’Alivereti Raka sera en tribune.

Les premiers choix forts de Christophe Urios sont tombés. Après deux journées avec sensiblement le même groupe, l’entraîneur de Clermont a décidé de ne pas aligner Alivereti Raka face à La Rochelle (samedi, 21 heures). L’ailier international paye deux dernières sorties décevantes, contre Oyonnax et Perpignan. Troisième meilleur marqueur du Top 14 la saison dernière, Raka n’a pas encore lancé sa saison, a l’inverse d’un Joris Jurand déjà en feu avec trois essais en deux matchs.

Face à cette première tendance, le manager clermontois a décidé de lancer Bautista Delguy. Revanchard après sa non-sélection pour le Mondial avec l’Argentine, le Puma est visiblement prêt à mordre. "Rak', il faut qu'il lance sa saison" motive Christophe Urios."Bautista est revenu depuis trois semaines. Il a beaucoup de tempérament, il se bat tout le temps, il marque des essais. La connexion avec Benjamin Urdapilleta est intéressante également".

Fainga’a déjà prêt

Autre choix tranchant, Folau Fainga’a sera bien titulaire ce samedi. Arrivé le week-end dernier en Auvergne, le talonneur australien fera ses grands débuts au stade Marcel-Michelin. Une manière de soulager Étienne Fourcade, très utilisé en début de saison (125 minutes). "Folau est une très belle surprise ! L’intégration est express mais il est bien entouré par les Australiens. Il a du gaz, il est très dense et assez différent des profils qu’on peut avoir au talonnage" explique Étienne Falgoux.

Christophe Urios a lui donné deux raisons essentielles pour faire débuter le Wallaby. "Je préfère commencer avec Folau et terminer avec Étienne Fourcade, qui lui, I avoir plus d'impact sur Daniel Bibi Biziwu et Cristian Ojovan étant donné qu'il les connaît mieux. Folau est international australien, il s'est mis au diapason très vite et il m'a rassuré sur ses aptitudes".

Simone blessé, Darricarrère première

Au centre, le manager clermontois a cette fois dû bricoler. Face aux légères blessures de Pierre Fouyssac et Irae Simone, Julien Hériteau et Léon Darricarrère feront la paire contre La Rochelle. Le jeune centre international des moins des 20 ans signera sa première titularisation au Michelin. Le fils de David, entraîneur des trois-quarts de Castres, est un profil longiligne et puissant. À dix-neuf ans, le Bleuet aura fort à faire et devrait être utilisé dans un rôle de perce-muraille.

"C'est un profil que nous n'avions pas jusqu'ici. Il est grand, très solide et c'est un gros porteur de ballon. Il est avec le groupe depuis que je suis arrivé, il s'entraîne très bien. Il a plusieurs registres de jeu, il va très vite, il a des mains donc cela va sûrement nous amener cette capacité à jouer debout. C'est une façon aussi de récompenser la formation et d'envoyer un message aux jeunes ! Si tu as le niveau et que tu ne pleures pas toutes les trois minutes, l'opportunité se présente, et il faut la prendre" sourit le manager clermontois.

Premier capitanat pour Falgoux

Face au forfait d'Irae Simone, Étienne Falgoux sera donc le capitaine des Jaunards face à La Rochelle. Nommé vice-capitaine avant le début de saison, le pilier gauche guidera ses coéquipiers pour la première fois de sa carrière. "Je ne me mets pas de pression particulière. Dans la préparation j’essaie de penser à ce que je peux apporter à l'équipe. C’est plus facile pour parler à l’arbitre notamment sur les mêlées, même si les deux premiers matchs on avait un référent devant. J’aimerais bien qu’on soit plus agressif et offensif en emballant un peu plus le match. Peut-être qu’on n’ose pas mais on est sur la bonne voie" affirme l'international français.

Avec une victoire et une défaite, Clermont doit basculer dans la bonne partie du classement avant la longue trêve de la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre). "Ce match est capital. On doit se rattraper par rapport à notre défaite à Oyonnax. On peut aussi basculer dans la bonne partie du tableau et valider notre préparation. Même s’il manque du monde côté Rochelais, on accueille le champion d’Europe et on devra monter le curseur".