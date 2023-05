À six mois de rejoindre Clermont, Folau Fainga'a s'est confié pour Rugbyrama sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'ASM. Le talonneur australien retrouvera plusieurs compatriotes avec Irae Simone, Alex Newsome mais aussi Rob Simmons, qui débarquera lui aussi en Auvergne.

Sous le soleil de Perth, au sud-ouest de l'Australie, Folau Fainga'a faisait les cent pas. Blessé au talon depuis fin mars, le talonneur des Wallabies (28 ans ; 32 sélections) n'a joué que huit rencontres cette saison, dont trois avec la Western Province. Après quatre saisons chez les Brumbies, Fainga'a a souhaité s'offrir une courte parenthèse du côté de Perth avant de rejoindre Clermont la saison prochaine.

Le talonneur australien a signé un contrat de deux années (plus une en option) avec le club auvergnat et partira de son pays natal pour la première fois de sa carrière. À vingt-huit ans, le natif de Sydney explique d'ailleurs son choix par sa volonté de changer de vie. "Je suis à un âge où j'ai eu la chance de jouer avec l'équipe nationale d'Australie, en Super Rugby, et je pense que c'était mieux pour moi de connaître un environnement totalement différent. Je suis très ami avec Alex Newsome et Irae Simone et cela a vraiment pesé dans ma décision pour venir ici. Je sais que l'ASM a des supporters très passionnés avec une ambiance exceptionnelle, c'est quelque chose que je recherchais.

Le gang des Australiens à Clermont ?

Folau Fainga'a n'a pas encore eu d'entretien avec Christpohe Urios, arrivé à Clermont après l'officialisation de l'arrivée de l'Australien, mais se projette déjà sur la saison prochaine. Car en plus d'Irae Simone et Alex Newsome, le talonneur des Wallabies posera ses valises en même temps que Rob Simmons (34 ans ; 106 sélections), deuxième ligne international des London Irish.

Le deuxième ligne australien Rob Simmons sera lui aussi Clermontois la saison prochaine.

Les deux joueurs ont partagé plusieurs sélections ensemble et se connaissent par cœur. "Je n'oublie pas que Rob Simmons sera aussi là la saison prochaine, c'est un deuxième ligne avec énormément d'expérience et je pense qu'il fera beaucoup de bien à notre pack. J'ai vraiment très hâte qu'on allie nos forces à Clermont".

Le Mondial en ligne de mire

Mais avant de rejoindre les volcans d'Auvergne, Folau Fainga'a a une saison à finir avec la Western Force et une place à reconquérir en sélection. Lors de la dernière tournée d'automne, le futur clermontois n'a été titulaire qu'à deux reprises en cinq rencontres. Mais avec l'arrivée d'Eddie Jones, tous les compteurs sont remis à zéro et Fainga'a espère bien être de l'escouade australienne qui déboulera à la prochaine Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre).

"Je n'ai pas participé au premier camp d'entraînement d'Eddie Jones à cause de cette blessure au talon. J'espère évidemment revenir vite en sélection et je pense que notre nouveau sélectionneur apportera sa grande expérience du niveau international. Je crois aussi qu'il nous fera jouer un rugby plus divertissant". Les supporters clermontois devraient vite pouvoir regarder les performances de leur futur talonneur, lui qui a prévu d'être de retour dans "trois ou quatre semaines".