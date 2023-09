En marge de la cérémonie d’accueil du XV de France dans le Parc du Bois-Préau de Rueil-Malmaison, le troisième ligne des Bleus Paul Boudehent a pris quelques instants pour partager sa joie de vivre cet instant avec près de 6000 personnes venues acclamer les joueurs du sélectionneur Fabien Galthié. Évidemment, il a eu une pensée pour le deuxième ligne Paul Willemse ayant déclaré forfait il y a quelques jours.

La ferveur populaire ressentie pour cette cérémonie d’accueil est-elle aussi importante que l’entraînement ?

C’est une bonne question ! Je ne m’attendais à rien aujourd’hui. Et franchement, de voir autant de monde, on prend conscience petit à petit que toute la France est derrière nous. On essaie de rester un peu dans notre bulle, de faire abstraction de tout ça mais petit à petit on sent le soutien populaire grandir.

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez traversé la foule ?

La pression du match n’est pas encore là, ce qui nous permet de profiter, de regarder les sourires, d’échanger avec les enfants. Ce sont des moments très précieux. Avant un match, ce n’est pas possible.

Que représente cette « cape » reçue au cours de cette cérémonie ?

C’est beaucoup de fierté. Un grand honneur. J’en parlais il y a peu avec mes parents, je n’en espérais pas tant il y a encore quelques semaines. Je ne sais pas si j’aurais la chance d’en vivre d’autres. Maintenant que j’y suis, j’ai envie de me donner à fond et de profiter, de prendre du plaisir.

Avez-vous pu profiter de cette semaine de repos pour vous ressourcer ?

Cette semaine de coupure a fait beaucoup de bien pour la tête et les corps. Nous sommes d’attaque pour une super semaine de travail. Nous avons un objectif avec ce premier match contre la Nouvelle-Zélande.

Qu’avez-vous fait durant ces quelques jours de repos ?

Je suis parti dans le Cantal me mettre au vert et j’ai passé de supers bons moments en famille. Je me suis bien vider l’esprit.

Vous avez perdu durant cette semaine de repos Paul Willemse. Le groupe a-t-il été marqué ?

C’est délicat comme sujet… On a évidemment une grosse pensée pour « Polo ». Nous le savions, nous avions été prévenu, lui le savait aussi : cela fait partie des risques. Nous sommes attristés pour lui. Personne n’aimerait être à sa place. On pense vraiment fort à lui car il doit vivre un moment douloureux.

Êtes-vous impatient que la Coupe du monde débute ?

Chaque chose en son temps. Il faut profiter, savourer chaque instant. Le match de vendredi sera énorme, le suivant aussi et ainsi de suite.