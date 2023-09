L’association des supporteurs du XV de France ne se contente pas d’assister aux matchs du XV de France. Elle organise aussi un grand tournoi masculin interdépartemental et féminin inter-régional.

En marge de la Coupe du monde, l’Amicale du Tournoi des Six Nations organise son grand tournoi cadets masculin et juniors féminin. L’Amicale, c’est un peu le club officiel des supporteurs du XV de France, une association présidée par Michel Dubreuil qui se veut un peu plus qu’une troupe de spectateurs privilégiés qui achète son quota de places pour les matchs. Depuis quelques années, elle a mis sur pied plusieurs opérations à caractère social, pour offrir des expériences à des équipes de jeunes, invitées à les accompagner pour les matchs du Tournoi. Mais pour la Coupe du Monde, l’Amicale, si bien nommée, voulait vraiment frapper un grand coup. D’où le projet des 5000 cadets, un tournoi national masculin ouvert aux sélections départementales, et féminin ouvert aux sélections régionales.

Parmi les nombreuses animations qui se déroulent autour de la Coupe du Monde, ce Tournoi est probablement le seul projet de dimension nationale (mis à part la Coupe du Monde elle-même) ! Ce projet a été imaginé en 2019 au retour des amicalistes du Japon et il s’est construit jour après jour en mobilisant une centaine de bénévoles autour de Michel Dubreuil bien sûr, mais aussi ses lieutenants Pierre Huder, Phlippe Saint Cierge, François Harant, Yves Douat, Pierre Pastor JP Nébas,pascal Vernade et Brice Prochasson. Il s’adresse à des joueurs cadets ou juniors pour les filles qui n’appartiennent pas aux clubs de l'Élite. Principe fondamental des actions de l’Amicale, qui veut offrir des expériences inoubliables à des jeunes qui ne connaîtront probablement pas le rugby de très haut niveau dans leur carrière.

L’opération débouchera sur une finale à trois équipes pour les garçons et à quatre équipes pour les filles. Le tournoi féminin sera enrichi par une sélection des territoires d’outre-mer.

Des jeunes invités à la petite finale

Après des qualifications qui se sont déroulées au printemps, trois "demi-finales", des plateaux pour être exact, sont prévues durant la Coupe du Monde. On se retrouvera à Castanet-Tolosan les 15-16 septembre (quatre équipes), à Ancenis les 29 et 30 septembre (cinq équipes) et à Meyzieu (quatre équipes) les 6 et 7 octobre. On jouera à quinze pour les garçons et à dix pour les filles avec des matchs de deux fois douze minutes. Chaque fois, les jeunes iront assister à un match : Nouvelle-Zélande-Namibie à Toulouse, Argentine-Chili à Nantes et France-Italie à Lyon. Chacune qualifiera une équipe pour la grande finale des 27 et 28 octobre au Stade de France.

La finale aura lieu à Rueil-Malmaison (trois équipes pour les garçons, quatre pour les filles) les 27 et 28 octobre et les joueurs iront voir la petite finale au Stade de France. "Nous avons constaté que 75 pour cent des départements avaient fourni une équipe en propre ou en regroupement. Une belle satisfaction. Pour les équipes masculines . Pour les équipes féminines, nous sommes montés à 90%" commente Michel Dubreuil. A cette opération, l’Amicale associe un match de gala, fruit d’une sélection du championnat des meilleurs élèves des lycées agricoles que l’Amicale récompense dans le cadre du Trophée Génération Terre de XV. Pour être raccord avec le Mondial, l’Amicale a tenu à inviter deux équipes étrangères à participer aux demi-finales, les sélections de Belgique et de Suisse. A Lyon, elle organisera aussi opération spéciale soutenue par l'Armée de l'Air et de l'Espace qui via ses parachutistes apportera les ballons des matchs. Elle offrira des baptêmes de l’air à des jeunes enfants handicapés de l’association : "Les Ailes du Petit Prince".

Toute cette série de rencontres, marquera une étape de plus de l’Histoire de l’Amicale, créée en 1955, reconnue par la FFR et qui tient à montrer qu’elle n’est pas qu’un club de suiveurs passifs. Mais qu’elle sait se montrer digne de son statut privilégié.