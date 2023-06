L’Amicale était au soutien du XV de France à Rome. Elle y avait d’ailleurs invité la sélection des moins de 18 ans du Centre-Val-de-Loire.

Le Tournoi, c’est aussi la fameuse Amicale. Amicale de quoi ? Des supporters du XV de France ? C’est l’expression que nous employons dans le langage courant mais il faut dire Amicale du Tournoi des 6 Nations. Une association de près de quatre cents membres présidée par Michel Dubreuil qui accompagne les Bleus dans un déplacement une fois par an et qui assiste aussi à un match à Paris. L’Amicale, c’est un univers de serviteurs du rugby au quotidien, des gens qui gèrent ou animent des compétitions de jeunes et de moins jeunes. Parmi les figures le plus emblématiques, citons Jean Chauveau ou René Laraine (que les autres nous pardonnent).

Depuis quinze ans environ, les Amicalistes amènent avec eux une sélection régionale, gagnante du tournoi Interligues qu’ils organisent. Cette année, la sélection de Centre-Val de Loire avait obtenu ce droit. Samedi et dimanche, les jeunes d’Orléans, Tours et Chartres ont pu rencontrer le XV de France en personne lors de l’entraînement du capitaine dans le complexe du Comité national olympique italien (Coni). Il fallait voir les sourires des jeunes rugbymen aux côtés des Ntamack, Falatea ou Gathié. Il faut bien le préciser, l’Amicale ne sélectionne que des joueurs de moins de 18 ans qui ne sont pas dans des clubs d’élite. « Ce match du Tournoi sera peut-être le seul contact de leur vie avec le rugby international. Les plus doués d’une génération auront l’occasion de vivre beaucoup de choses », explique le président Michel Dubreuil. Dimanche matin, ces jeunes ont joué face à l’un des meilleurs clubs de Rome, l’US Primavera. Ils se sont imposés de peu, quatre essais à trois, on vous fera grâce des transformations (il n’y avait pas de juges de touche pour les valider ou pas). Moment d’émotion géniale et modeste : les deux hymnes chantés par les jeunes dans le petit stade de banlieue de la capitale italienne.

Soutien du rugby scolaire agricole

L’année 2023 sera spéciale pour l’Amicale avec l’opération « 5 000 cadets », liée à la Coupe du monde évidemment. Michel Dubreuil, le président, nous explique les détails : « Matchs qualificatifs au printemps, demi-finale et finale pendant la Coupe du monde. Nous nous adressons aux moins de 16 ans de clubs de niveau régional et national, filles et garçons. Ils seront sélectionnés dans des équipes de Ligue et joueront leur finale, le jour de la finale de bronze des grands. »

Sipili Falatea avec les jeunes membres de l'Amicale du Tournoi.

L’Amicale existe depuis près de soixante-dix ans mais elle a su se renouveler pour ne pas donner l’image d’un club de supporteurs privilégiés mais passifs. En plus des compétitions de jeunes qu’elle a créées, l’Amicale a décidé de soutenir le championnat de France des lycées agricoles. « Les élèves y sont très intéressés par le rugby. C’est la culture de la nature et de la terre. Cette compétition sera en fait une partie de l’opération "5 000 cadets". Mais les finales spécifiques auront lieu à Brioude, en Haute-Loire, et les lycéens agricoles auront aussi droit à deux matchs de gala pendant la Coupe du monde à Toulouse et à Nantes. »