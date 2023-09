La troisième journée de Top 14 se dispute ce week-end, avant le début de la Coupe du monde. Le promu Oyonnax affronte le Stade toulousain, tandis que le Stade français tentera de terminer ce premier bloc sur un sans-faute. Découvrez nos pronos de ce troisième acte de la saison !

Oyonnax - Stade toulousain

Le champion en titre se déplace sur la pelouse d'un promu surprenant en ce début de saison. Les Oyonnaxiens ont montré sur les deux premières journées qu'ils avaient le niveau du Top 14, et avec un buteur en réussite, auraient même pu aller chercher une première victoire à l'extérieur lors de la deuxième journée. Avant la trêve Coupe du monde, les hommes de Joe El Abd voudront engranger des points importants face à des Toulousains qui ont fait le travail le week-end dernier à domicile.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Toulouse

Castres - Bayonne

À Toulon, les Bayonnais ne sont pas passés loin d'un premier grand coup à l'extérieur, et vont retenter leur chance à Pierre-Fabre face au CO. Une rencontre serrée est à prévoir, car les Castrais, qui ont engrangé cinq points en deux matchs, sont bien en place depuis la reprise de la saison. Le vainqueur terminera ce premier bloc au chaud, et pourra travailler sereinement pendant plusieurs semaines.

Notre pronostic : victoire de Castres, bonus défensif pour Bayonne

Stade français - Montpellier

Les Stadistes se sont fait peur face à Oyonnax pour leur première à domicile, mais l'essentiel a été assuré. Le MHR voudra rebondir après sa large défaite à Toulouse (38-13). On imagine bien le Stade français terminer à la première place du Top 14 avant le début de la Coupe du monde, et donc s'imposer face aux Montpelliérains, qui n'ont pas encore assimilé complètement les nouveaux principes de jeu de Richard Cockerill.

Notre pronostic : victoire du Stade français

Pau - Lyon

Au Hameau, les Palois sont solides depuis la reprise. Face à un bon Racing, les hommes de Sébastien Piqueronies n'ont pas craqué et ont l'occasion de conclure l'été sur un sans-faute. Il faudra pour cela s'imposer contre le Lou, qui a montré une certaine fragilité à l'extérieur face à La Rochelle. Les Palois devraient profiter de ce calendrier favorable pour conclure ces trois matchs dans le top 6.

Notre pronostic : victoire de Pau, bonus défensif pour Lyon

Racing 92 - Perpignan

La nouvelle ère Stuart Lancaster a bien débuté au Racing avec un succès contre l'UBB et un point de bonus sur la pelouse de Pau. Deuxièmes au classement, les Franciliens ont l'occasion de prendre des points face à l'Usap, qui fait grise mine en ce début de saison. Sur sa pelouse de la Paris-la-Défense-Arena, Naituvi et compagnie risquent de faire des étincelles, et si les Catalans ne fermeront pas le jeu, on voit bien le R92 s'imposer avec le bonus.

Notre pronostic : victoire du Racing avec bonus offensif

Clermont - La Rochelle

Le Stade rochelais ne s'est jamais imposé à Clermont dans toute son histoire. 21 matchs et 21 défaites, une terre maudite pour les Maritimes qui tenteront cette année encore de faire mentir les statistiques. L'équipe de Christophe Urios est prévenue, les Rochelais sont montés en puissance lors de la deuxième journée. Malgré la perte de Jauneau, blessé et absent six semaines, les Clermontois s'en remettront à l'expérience de Benjamin Urdapilleta pour s'imposer de justesse et accroître d'une année supplémentaire leur invisibilité face à La Rochelle.

Notre pronostic : victoire de Clermont, bonus défensif pour La Rochelle

Bordeaux-Bègles - Toulon

Grâce au retour de Baptiste Serin, les Toulonnais ont pris le meilleur sur Bayonne lors de la deuxième journée. Le contenu reste un peu mitigé et sur la pelouse de l'UBB, cela risque de ne pas suffire. Pour autant, les Girondins n'ont pas affiché une assurance tous risques sur les deux premiers matchs mais ont l'occasion de faire une belle opération comptable avant la pause du championnat.

Notre pronostic : victoire de l'UBB