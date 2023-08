Face à la presse, Pierre Mignoni s’est félicité du succès accroché face à Bayonne (19-14), et a rendu hommage à Baptiste Serin qui a été auteur d’une grande performance en sortie de banc pour mener son équipe au succès.

Que retenir de ce succès étriqué mais important pour lancer votre ?



On est content des quatre points. Ce n’était pas un match facile comme on l’avait prévu. Je m’attendais à cette tension. Je suis content de la consistance de mon équipe et notamment de l’apport de mon banc par rapport à la défaite face à Lyon. Maintenant, on a des regrets de ne pas avoir marqué plus rapidement. Si on score dans la zone des 22 mètres, on peut se mettre à l’abri. On a eu du déchet dans cette zone. On se fait notamment prendre deux fois sur le jeu au sol proche de la ligne. On est un peu moins précis. Quand on porte autour du neuf, on fait des fautes. Ce n’est pas parfait. On n’arrive pas à tuer les défenses. On doit travailler. Si on franchit une à deux fois, on peut jouer avec moins de stress.



Avez-vous eu de la crainte dans cette partie, notamment au moment où l’Aviron a pris l’avantage au retour des vestiaires ?



(Il réfléchit) C’était un match très difficile. Je m’attendais à ça. Le jeu au sol a été primordial pour notre équipe. On a été dominateurs. Notre défense a été bonne sauf sur le deuxième essai de Bayonne (Callandret, NDLR). On est parvenu à ne pas laisser respirer Lopez. Je crois que ce soir, il a été moins à son aise. On lui a mis de la pression. Et, ce n’est pas facile de le choper dans ce rôle (sourire). C’est un drôle de joueur. (…) On a eu un peu peur, parce qu’ils ont été efficaces. Ils ne sont pas venus beaucoup, mais ils ont souvent scoré. Heureusement, on n’a pas paniqué. C’était un match où tu peux avoir dix mille façons de t’affoler, de ne pas faire les choses. Les joueurs ont été calmes.



Vous avez fait entrer quasiment la totalité de votre banc après l’essai de Paulos (50e minute, NDLR). Chez les remplaçants, il y avait Baptiste Serin. Qu’est-ce qu’il a changé dans votre équipe ?



Je pense que c’était le bon moment pour faire ça. Mais on revient toujours à la même chose, il faut que le banc apporte. Aujourd’hui, ils ont fait le job. Pour Baptiste, je n'avais aucun doute sur son apport. Il m’a vite appelé quand il a eu la nouvelle (de sa non-sélection à la coupe du Monde, NDLR). Il voulait jouer pour Toulon, ce week-end. Il était positif. Il s’attendait certainement à cette décision, il le sentait peut-être. Il est déçu bien évidemment. C’était un beau pari de le voir revenir en équipe de France. Il y a moins d’un an, il était complètement hors de la liste. Il faut poser les questions au sélectionneur pour savoir pourquoi, mais c’était le cas. J’avais le sentiment qu’il pouvait accrocher cette place, c’était un peu tard pour lui. Ce sont les choix du coach. Il faut respecter. Baptiste Serin a respecté le choix du sélectionneur en tant que grand homme et grand joueur. Il faut se tenir prêt car tout peut arriver lors d’une coupe du Monde. On ne souhaite la blessure à personne, mais tout peut se passer. Sur ce match, il a apporté ce qu’il fallait. Il était juste heureux de jouer. Mais je le répète parce que j'ai lu des choses, je ne voulais pas qu'il revienne. On n’attendait pas le retour de Baptiste. Je ne voulais absolument pas qu’il revienne. Maintenant, on est heureux qu’il soit là.



Qu’est-ce que son essai, plein de réussite, signifie-t-il ?



C’est certain qu’il y a une part de chance car le ballon a frappé le poteau, et il a eu un bon rebond. Mais, il faut être là. Ça montre son état d’esprit. Ce n’est pas le plus bel essai du monde. Mais ça permet à l’équipe de se payer. On est une jeune équipe, hormis Alun Wyn Jones, avec des joueurs qui ne se connaissaient pas trop. Il fallait valider le début d’un groupe.

Toulon a marqué qu'un seul essai en deux rencontres. Pour vous, est-ce un motif d'inquiétude ?



Ce n’était pas le match rêvé à Mayol parce qu’on veut des essais. Mais c’était important de gagner à Mayol. L’aspect offensif ne m’inquiète pas. Je sais que ça va venir. On doit continuer à travailler notre attaque car on a changé des choses. Il faut des réglages, et que les garçons prennent confiance sur ce que l’on fait. C’est un jeu exigeant où il faut être précis, et jouer collectivement. Comme à Lyon, on a manqué d’efficacité.