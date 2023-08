Les Palois se sont imposés de deux points, mais ils n’ont pas volé ce succès. Le trois-quart centre Nathan Decron auteur du seul essai béarnais ne boudait pas son plaisir.

Quelle est votre première réaction après ce succès étroit face au Racing ?

Nous sommes fiers évidemment. Fiers de l’état d’esprit. À la fin, on a défendu pendant deux minutes, tout le monde avait des crampes, mais on n’a rien lâché. Nous avions peur de revivre le même scénario cruel que celui de Castres et cette fois-ci , ça a tourné en notre faveur.

Sur le plan offensif, on a vu des choses intéressantes, n’est-ce pas ?

Oui, on a essayé de jouer et de les déplacer. C’est une équipe qui est bien en place sur la largeur, mais qui peut laisser quand même des espaces entre les joueurs. Il y avait des épaules à attaquer et des duels à jouer. Mais les conditions climatiques ne nous ont pas aidés. Mais on a déplacé le ballon, des fois un peu trop. On l’a vu en deuxième mi-temps, où nous avons manqué de maîtrise. Au lieu d’aller chez eux pour les mettre sous pression et nous nous sommes mis sous pression tout seuls.

Pouvez-vous nous raconter votre essai, le seul du match côté palois ?

C’est allé très vite. Cette situation, je l’ai vue bonne à l’extérieur, et après je vois Tedder qui glisse, je décide m’engager et ça a réussi.

Malmenée par le Racing 92, la Section paloise a su rester maître sur ses terres !#SPR92



Le film du match > https://t.co/t1CccMzTMs pic.twitter.com/r3tINLhG6t — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 26, 2023

La deuxième mi-temps fut moins accomplie, non ?

Nous avons tapé deux fois directement en touche, nos chasses après jeu au pied n’ont pas été très bonnes. Mais on a préservé la victoire face à une équipe du Racing qui pratique un bon rugby. C’était dur, donc on est très fier de ce résultat.

On vous a senti tous alignés sur le projet de jeu, même si l’effectif a changé...

Joe Simmonds est arrivé à l’intersaison et il s’est mis directement au niveau. C’est un leader. Notre projet de jeu est clair, mais il demande beaucoup d’efforts et de déplacement sans ballon, il faut être très bon sur le plan physique.

N’est-ce pas trop difficile de jouer avec un ouvreur qui n’est pas français ?

Non, je me débrouille en anglais. Lui apprend le français, il fait des efforts. Émilien Gailelton parle anglais, tout le monde se débrouille.

Certaines de vos séquences défensives ont été impressionnantes…

Oui, celle de la fin de la première mi-temps, nous a fait vraiment plaisir. Les Racingmen ont dû tenter un drop du désespoir et ils l’ont loupé alors qu’ils étaient à trois mètres de la ligne. On n’est pas les plus costauds, mais on donne tout sur le terrain. C’est le minimum pour gagner en Top 14. Même si on est épuisés, ça donne beaucoup de confiance et beaucoup d’énergie à tout le monde, défendre comme ça, ça fait autant plaisir que de marquer un essai.

Quid de votre jeu au pied ?

On peut l’améliorer évidemment, mais je pense qu’on peut surtout améliorer notre chasse, surtout face à un relanceur aussi fort que Spring. On avait que le Racing allait jouer pas mal de contre-attaques autour de lui et de Naituvi. Ceci dit dans la zone quarante-quarante, il faut aussi équilibrer le jeu et savoir tenir le ballon, c’est comme ça qu’on a obtenu la pénalité du plus neuf ?.

Et puis, il y a ce bilan disciplinaire. Six pénalités contre vous, c’est vraiment très peu…

Oui, il faut le dire aussi quand c’est bien, car on nous le dit assez quand c’est mal dans ce secteur. Six c’est excellent, si on en avait fait dix, on se dit qu’on aurait peut-être perdu.

Sur un plan personnel comment vous sentez-vous ? Vous avez connu des galères dans le passé et vous revenez chaque fois au niveau. Comment vivez-vous ces montagnes russes ?

J’ai vécu une longue période de blessure (NDLR : dix mois d’absence en 2022 à cause d’une opération du dos), je suis revenu en décembre dernier. Il y a de la concurrence ici. On est cinq au centre, tout le monde a envie de jouer et j’ai eu ma chance aujourd’hui, il fallait que je la prenne. Il me tardait de jouer ce match devant nos supporteurs.

Votre association avec Emilien Gailleton a-t-elle pétillé ?

Avec lui, c’est facile. On ne s’est pas entraîné de la semaine, il est arrivé vendredi et il a tout compris très vite. Il se déplace bien, il va vite. Nous avons des profils différents mais complémentaires.

La jeunesse arrive à la Section. Vous aviez à vos côtés, un jeune ailier nommé Théo Attisogbe, qu’en avez-vous pensé ?

Oui, Théo a fait un super match, il a gagné ses duels, il a été rapide, il n’a pas paniqué. Nous l’avons félicité pour sa première en Top 14. C’est à nous d’accompagner ces jeunes qui arrivent, même si je me sens encore jeune.