Avant de se rendre en Gironde, l’arrière varois, qui a beaucoup enchaîné en ce début de saison en l’absence de Domon, s’est confié sans détour sur sa forme actuelle et ses impressions sur son adversaire de dimanche soir.

Après deux matchs, comment est-ce que vous vous sentez ?



Je me sens bien. Ça fait plaisir d’enchaîner. Ça laisse l’opportunité de s’exprimer, et ça n'a pas toujours été le cas la saison passée. Je suis content de ce que j’ai pu faire quand j’ai eu l’opportunité de m’exprimer. À Lyon, on a profité des ballons pour jouer au rugby. Avec nos trois-quarts, on a pu s’exprimer contrairement à Bayonne, où le match était fermé. C’était aussi normal car il y avait de la tension lors d'une première rencontre à domicile. Mais, il est vrai qu’on en ressort un peu frustré au niveau du jeu.



Toulon a marqué un seul essai en deux matchs. Comment l’expliquez-vous ?



Je ne vais pas dire que ça m’inquiète, mais c’est frustrant surtout parce qu’on est parvenus à franchir les rideaux adverses. Pour l’instant, il y a un constat : c’est un essai inscrit, et il est plutôt casquette (Serin a marqué à la suite d’un montant touché par Hervé sur une pénalité, NDLR). On se crée des situations, il faut les finir. On s’efforce de travailler à l’entraînement pour que les joueurs convergent plus autour du porteur. Pour ça, on travaille à l’aide de la vidéo pour bien analyser les raisons qui nous empêchent de finir les coups. Je sens que les comportements changent à l’entraînement pour qu’on se propose plus à hauteur.



Comment analysez-vous cette équipe de Bordeaux-Bègles ?



C’est une équipe très joueuse. Elle engage beaucoup de mouvement et de vitesse. Ils veulent lâcher le ballon vers les trois-quarts même s’ils ont beaucoup d’absents dans ce secteur avec la coupe du Monde. Le groupe devra être vigilant. C’est une équipe solide et conquérante et qui marque son adversaire sur la durée d’un match. Maintenant, ils vont avoir la pression d'un deuxième match de rang à domicile. Ils ont gagné de justesse la semaine dernière, ils vont avoir l’envie de rééditer la même chose pour bien finir ce bloc. Pour nous, il faut se prouver et se montrer des choses à Bordeaux-Bègles. On verra comment ça tourne, le Top 14 est tellement indécis.



Est-ce que la pression est sur les épaules bordelaises ?



À Toulon, il y a toujours de la pression. On ne se déplace jamais à vide. C’est un calendrier difficile pour nous car on sort déjà deux fois. Mais, on ne doit pas se trouver une seule excuse. On sait que c’est important pour forger une saison de gagner le plus rapidement possible à l’extérieur. Là, on a une nouvelle occasion de le faire.



L’an dernier, vous étiez tout près d’une victoire à Chaban-Delmas…



Ça n’a pas été abordé cette semaine par le staff et les joueurs. Chaque match est différent. On a fait des bons déplacements à l’UBB ces dernières saisons. On est parvenus à prendre ces rencontres par le bon bout, ce sera important de construire le match pour rester à proximité de notre adversaire au score.