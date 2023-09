Réduits à 14 contre 15 dès la cinquième minute, les Vannetais ont réalisé l'exploit de s'imposer à Jean-Alric 19 à 9 face à des Aurillacois beaucoup trop indisciplinés dans cette partie.

Et pourtant, c'était loin d'être gagné pour les hommes de Jean-Noël Spitzer ! Sur la pelouse de Jean-Alric, forteresse quasi imprenable d'Aurillac, il était presque impossible d'imaginer une victoire des Bretons en terres cantaliennes, surtout après l'expulsion prématurée du deuxième ligne namibien Anton Bresler dès la cinquième minute de jeu.

\u23f8 Notre partenaire ????? vous offre le ????? ?????.



\ud83d\udd25 Immenses dans l’engagement et la solidarité les Vannetais s’imposent à Aurillac et signent une troisième victoire consécutive \ud83d\udc4a#FiertéBretonne pic.twitter.com/cVJsYTXx6V — RUGBY CLUB VANNES (@RugbyClubVannes) September 1, 2023

Auteur d'un déblayage à la tête sur Martial Rolland, l'arbitre de cette rencontre, Cyrille Boulay, n'a pas hésité à sortir le carton rouge pour le Namibien. Dès lors, on s'attendait à voir Aurillac prendre le dessus et se porter à l'attaque. Mais ce sont bien les visiteurs qui ont mis la main sur le ballon et qui se sont montrés dangereux.

A lire aussi : revivez la victoire de Vannes sur la pelouse d'Aurillac

En témoigne le seul essai de la rencontre, signé Alex Arrate (0-10, 15') qui a profité d'un très gros effort de ses avants. Malgré l'infériorité numérique, Maxime Lafage s'est occupé d'assurer un écart suffisant au pied (à 5/5 ce soir) et de laisser ses coéquipiers avec un essai transformé d'avance à la pause (9-16, 40').

L'indiscipline a encore rendu la vie dure aux Cantaliens

Si Vannes s'est montré sérieux tout au long de la rencontre, difficile d'en dire autant pour les hommes de Romeo Gontineac. Pénalisés à douze reprises à Soyaux-Angoulême le week-end dernier, les Cantaliens ont une nouvelle fois rendu une incroyable quantité de ballons à leurs adversaires à cause d'erreurs évitables.

Juste avant la mi-temps, Alexandre Plantier a payé la succession de fautes de ses coéquipiers et a été exclu pendant dix minutes après avoir écroulé un maul. Si Antoine Aucagne a été impeccable au pied (à 3/3), cela a été bien trop insuffisant pour l'emporter.

En seconde période, les Aurillacois se sont montrés un peu plus entreprenants, mais ce sont les fautes de main dans les derniers mètres, combinés avec la très bonne défense des visiteurs, qui ont empêché les Auvergnats d'inscrire le moindre point dans le second acte.

Maxime Lafage a, en revanche, pu inscrire trois points supplémentaires (9-19, 46') et sceller la victoire vannetaise. Grâce à ce succès - le troisième en autant de rencontres, Vannes s'installe un peu plus dans le haut du classement et se montre comme un véritable candidat à la montée en Top 14. Les Bretons pointent à la deuxième place derrière Provence Rugby avec 12 points et devront confirmer à domicile face à Montauban, troisième, jeudi prochain.

Du côté d'Aurillac, ce deuxième revers consécutif, après Soyaux-Angoulême, cette fois-ci à domicile, fait plonger le club auvergnat au douzième rang, avec 5 points. Les hommes de Romeo Gontineac devront vite relever la tête dès jeudi prochain avec le déplacement attendu à Colomiers.