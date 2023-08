Élément important du Stade toulousain en l'absence des internationaux, Paul Graou a réalisé une bonne performance face à Montpellier ce dimanche. Le demi de mêlée se livre avant le déplacement à Oyonnax et revient notamment sur la demi-finale contre le Leinster.

À quel point cette large victoire face à Montpellier a-t-elle fait du bien au groupe ?

On était dans un premier temps contents de retrouver le public toulousain, que nous n'avions pas retrouvé depuis les festivités du titre. Et puis quand tu arrives à prendre cinq points face à une équipe comme le MHR, c'est toujours hyper positif. On a réussi à mettre en place notre jeu donc il y a eu quelques sourires à l'entraînement le lundi matin.

Avez-vous eu l'impression de retrouver de la continuité dans votre jeu ?

En gagnant les impacts, c'est forcément plus facile. J'ai eu de bons ballons en sortie de ruck et on a pu mettre de la vitesse sur nos offensives. À Bayonne, c'était l'inverse.

On vous a vu jouer énormément de pénalités à la main, était-ce une consigne du staff ?

En début de rencontre, on était sur une très bonne dynamique. Je voulais simplement garder ce rythme pour continuer de marquer des points. Toute l'équipe poussait dans le meme sens et les mecs étaient très réactifs pour être au soutien lors des pénaliés jouées vite. On a marqué quatre essais sur du jeu rapide donc il faut conserver cette mentalité.

Ce week-end, l'objectif sera également de mettre énormément de rythme face à Oyonnax ?

Les matchs à l'extérieur, c'est toujours différent. Ce ne sera pas facile sur le terrain d'Oyonnax. C'est vrai qu'on a à coeur de se faire plaisir avec le ballon dans les mains mais il ne faudra pas oublier les bases, c'est-à-dire bien défendre et avancer sur les impacts. Je sais que les Oyonnaxiens mettront ces ingrédients.

On imagine que vous vous savez attendu dans l'Ain...

Quand on est le Stade toulousain, on est attendu tous les week-ends. Je pense qu'Oyonnax voudra faire une belle fête à la maison. À nous de "gâcher" ce bel après-midi de prévu.

En tant que demi de mêlée, n'est-ce pas trop difficile d'évoluer avec plusieurs demis d'ouverture en quelques semaines ?

Ce n'est pas tellement dur, on a tous les mêmes codes. On se comprend tous sur le terrain. Il est vrai que les repères viennent en jouant les matchs mais quand tu t'entraînes toute la semaine, ça fonctionne assez bien.

Comment décririez-vous Billy Searle, avec qui vous allez sûrement former la charnière toulousaine ce samedi ?

C'est un très bon joueur. Il a un style forcément anglo-saxon mais ça se passe très bien.

En cas de nécessité à Oyonnax, pourriez-vous assurer les tirs au but ?

Oui bien sûr. J'ai déjà buté la saison dernière pendant les doublons. Et à Agen, c'est un rôle que j'avais l'habitude de prendre. Je m'entraîne assez régulièrement car j'aime le jeu au pied et c'est toujours bien d'ajouter une corde à son arc.

Comment jugez-vous votre progression depuis votre arrivée à Toulouse il y a un peu plus d'un an ?

J'ai eu un peu de mal à m'adapter à cause de ma blessure à la main en début de saison dernière. Et ensuite, en fin d'exercice, quand j'ai beaucoup joué, j'ai pris beaucoup de plaisir, notamment pendant les doublons. J'ai appris à gérer et à affronter la concurrence à Toulouse. De mon côté, à mon poste, je ne sais pas si on peut vraiment parler de concurrence... (rires). C'est toujours plaisant de côtoyer des joueurs de classe mondiale. Je sais qu'il me reste tout de même beaucoup de travail.

Vous avez été critiqué en fin de saison dernière après votre prestation face au Leinster, en demi-finale de Champions Cup. Qu'avez-vous retenu de cette rencontre ?

Cette rencontre m'a énormément appris. J'ai gambergé pendant un moment après ma prestation. Il y a eu deux ou trois situations que je regrette. C'était tout de même une magnifique expérience. Face au Leinster, j'ai plus appris en un match qu'en trois saisons. Ensuite, être pointé du doigt par certains, c'est le jeu... On ne peut pas être parfait.