Découvrez le XV de la semaine des joueurs de la deuxième journée de Top 14. Dans cette équipe concoctée par le Midi Olympique, huit équipes sont représentées : Pau, La Rochelle, Toulouse, l'UBB, Bayonne, Toulon, le Stade français et Clermont.

Ils ont permis à leur équipe de s'imposer ou ont tout simplement changé le cours du match, voici les quinze joueurs qui représentent l'équipe-type de cette deuxième journée de Top 14. Forcément, la quasi-totalité des hommes mentionnés ont gagné ce week-end, sauf un : le pilier de Bayonne Tevita Tatafu. C'est signe que son match contre Toulon a été des plus remarquables. Les Rochelais, vainqueurs de Lyon samedi après-midi, sont les plus représentés avec trois joueurs dans ce XV : Judicaël Cancoriet, Hugo Reus et Ultan Dillane. Pour le reste, nous retrouvons deux Bordelais, deux Palois, deux Toulonnais, deux Toulousains, deux Clermontois et un Parisien.

Voici le XV de la semaine par Midi Olympique :

15. Lebel ; 14. Jurand, 13. Ward, 12. Decron, 11. Tambwe ; 10. Reus, 9. Serin ; 7. Dillane, 8. Cancoriet, 6. Diaby; 5. Simmons, 4. Halagahu ; 3. Tatafu, 2. Cramont, 1. Thompson-Stringer.