Ce dimanche soir, le Stade toulousain s'est largement imposé 38-13 face à Montpellier. À l'issue de la rencontre, Clément Poitrenaud était forcément satisfait de la prestation des siens. Il espère que cette rencontre va offrir le plein de confiance aux Toulousains.

Avec six essais marqués, est-ce la soirée parfaite ?

On a très bien débuté la rencontre. On ne voulait pas subir le match comme à Bayonne et mettre en place notre jeu rapidement. Les joueurs ont eux-mêmes décidé de mettre beaucoup de rythme avec notamment des pénalités jouées rapidement à la main. Cela nous a permis de bien nous lancer et d’étouffer cette équipe montpelliéraine dans les vingt premières minutes. J’espère que les garçons ont pris conscience de leur potentiel.

Défensivement, vous avez également réussi à bien les museler…

Il faut de tout pout faire un match plein. Offensivement, les mecs ont joué ensemble avec l’envie de trouver des solutions de manière collective. Défensivement, ils ont fait preuve de solidarité proche de notre ligne pour annihiler quelques actions de Montpellier.

Vous avez surpris le MHR avec des pénalités jouées rapidement. Était-ce une consigne de mettre beaucoup de rythme ?

La consigne était simplement de jouer, de ne pas être timoré et sur la défensive comme à Bayonne. L’idée était de ne pas sortir frustré de ce match, de jouer notre rugby. C’est ce que les joueurs ont fait et cela nous a offert de la confiance pour ensuite maîtriser les choses.

Vous aviez fait cinq changements par rapport au XV de départ qui avait débuté à Bayonne, était-ce un message envoyé à certains joueurs ?

Il faut que l’on concerne cette notion de concurrence et d’émulation dans le groupe. Même s’il nous manque beaucoup de monde, des turnovers ont été faits après la défaite à Bayonne. Ils ont porté leurs fruits donc tant mieux.

Qu’avez-vous pensé de la prestation de Paul Costes ?

C’est un garçon qui est très actif. Il a envie d’avoir le ballon dans les mains et s’en donne les moyens. Il a été très efficace en défense et la connexion avec Sofiane (Guitoune) a bien fonctionné, c'est aussi très important. C’est un match plein et sobre pour lui. C’est aussi là qu’on l’attend.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Baptiste Germain, qui est sorti sur civière ?

Selon les premières informations que l’on a, Baptiste s’est luxé le coude. Il est directement parti à l’hôpital. Ça a l’air d’être une blessure assez sérieuse. Ce qui est sûr, c’est qu’il avait très mal.

Votre déplacement à Oyonnax la semaine prochaine sera un nouveau test…

Ce sera sur un terrain synthétique, donc une surface particulière. Eux la maîtrisent car ils ont reçu lors de la première journée et se sont déplacés sur le terrain du Stade français. C’est un promu sans complexe qui a une très bonne défense, un jeu au pied efficace et des lancements assez tranchants. On s’attend forcément à un bel accueil la-bas.