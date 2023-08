Pour cette deuxième journée de La Grande Mêlée, Théo Ntamack a ébloui les joueurs en devenant le MVP du week-end. Le Toulousain a notamment marqué un essai face à Montpellier et s'est souvent illustré ballon en main.

Il fallait attendre le match du dimanche soir pour couronner le MVP de La Grande Mêlée. Pour cette deuxième journée de Top 14, Théo Ntamack a été plus fort que tout le monde. Titulaire au poste de flanker, le frère de Romain a été de tous les bons coups toulousains, lors de la victoire solide des Rouge et Noir contre Montpellier (38-13). Aligné pour la deuxième fois d'affilée par Ugo Mola, le troisième ligne a notamment marqué un essai spectaculaire après une course de quarante mètres et marquée par deux raffuts autoritaires.

Sous les yeux de son frère, Théo Ntamack a brillé dimanche soir à Ernest-Wallon !



Il est le MVP de la journée et c'était une sacrée bonne idée de le mettre dans ton équipe !\u2b50\ufe0f pic.twitter.com/y0gyVuIBb0 — La Grande Mêlée (@lagrandemelee) August 28, 2023

Avec un franchissement, quatre plaquages cassés et seize courses ballon en main, Théo Ntamack a sans doute livré son premier match référence sous le maillot toulousain. Sorti à la 62ème minute, le flanker a profité du large succès de ses coéquipiers pour maximiser sa performance La Grande Mêlée. Après Nolann Le Garrec la semaine passée, un deuxième Français prometteur a montré les muscles. En l'absence d'Anthony Jelonch et François Cros, Théo Ntamack a marqué les esprits d'Ugo Mola.