Le talonneur de l'Union Bordeaux-Bègles, Maxime Lamothe, était forcément satisfait de la victoire de son équipe face à Castres (25-23), lui qui était capitaine de l'UBB pour la première fois.

Êtes-vous satisfaits de ce succès malgré une frayeur en fin de match ?

On est contents ce soir, car nous obtenons la victoire et c'était l'objectif principal de la semaine. On a fait une mi-temps aboutie, même plutôt bonne. Nous avons vu sur le terrain ce que nous travaillons la semaine. En seconde période, nous avons fait quelques erreurs et nous avons donc joué un peu plus dans notre camp. Nous avons eu du mal à tenir le ballon. Mais, nous sommes surtout satisfaits de la victoire de ce soir. On sortait d'une performance très moyenne sur la pelouse du Racing. Nous voulions à tout prix lancer notre saison pour notre première à Chaban-Delmas. Tout n'est pas parfait et nous savons que nous allons encore avoir beaucoup de choses à travailler.

Avez-vous manqué d'énergie pour rester sur la dynamique de la première mi-temps ?

Je ne pense pas que ce soit une question d'énergie. Nous avons mis beaucoup de pression dans les rucks en première mi-temps et cela nous a permis de faire déjouer les Castrais. En seconde période, on s'est mis plus souvent à la faute avec quelques pénalités assez bêtes. On n'arrivait pas à tenir le ballon car les Castrais ont réussi à mettre plus de pression dans le jeu au sol. Nous avons été pénalisés et ils ont pu revenir dans notre camp. C'est toujours plus difficile de dominer en ayant moins la possession du ballon.

Votre mêlée a été conquérante ce soir alors que vous avez dû composer avec l'absence de Jefferson Poirot...

C'est très positif. Nous travaillons beaucoup ce secteur dans la semaine et nous faisons beaucoup d'efforts pour être performants. Nous sommes donc contents quand c'est payant le week-end. Cela a plutôt bien marché aujourd'hui car la mêlée nous a permis de nous mettre dans l'avancée.

Vous n'avez pas paniqué malgré le retour au score des Castrais et à chaque fois vous avez su vous créer des opportunités. Est-ce aussi un enseignement à retenir de cette victoire ?

L'état d'esprit du groupe est très positif. Quand je vois le retour de Madosh Tambwe qui sauve l'essai et le grattage de Zack Holmes en suivant, c'est un très bon signe. Dans la foulée, on repart dans le camp adverse et nous sommes tout proches de marquer.

Comment avez-vous vécu ce premier match comme capitaine ?

Ça n'a pas changé grand-chose, seulement d'aller titiller l'arbitre de temps en temps (rires). Je ne sais pas si je sais faire les choses en tant que capitaine mais je vais apprendre. Je vais demander quelques conseils à Mahamadou Diaby et Jefferson Poirot. Mais ça ne me dérange pas.