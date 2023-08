Entré en seconde période face à Oyonnax, le demi d’ouverture du Stade français Joris Segonds s’est surtout réjoui de la victoire de son équipe, tout en s’inquiétant de certains secteurs de jeu en souffrances.

Quel est votre sentiment après cette victoire difficile ?

J’ai joué un paquet de fois contre Oyonnax par le passé avec un autre maillot que celui du Stade français (NDLR : Aurillac). Je savais que cette équipe viendrait avec des intentions. Je connais le caractère de cette équipe. Elle l’a bien montré ce soir (vendredi). Et à tout dire, nous sommes très heureux d’avoir pris quatre points parce que ça aurait très bien pu tourner de leur côté. Malheureusement pour eux, leurs buteurs ont eu des échecs au pied. S' ils avaient eu 100 % de réussite au pied, le résultat n’aurait pas été le même. Tant mieux pour nous, mais la copie n’est pas terrible.

Comment l’expliquez-vous ?

Si j’avais la réponse, je vous en parlerais sans problème. Mais là… Disons que c’était le premier match à Jean-Bouin pour de nombreux joueurs. Avant cela, nous n’avions joué qu’un seul match amical à Bayonne et une première journée de Top 14 à Perpignan où le rythme avait été haché. Aujourd’hui, Oyonnax nous a vraiment embêté sur tous les rucks. On savait qu’ils allaient jouer de cette façon. Nous étions prévenus. Et ils nous ont vraiment mis en danger.

Oyonnax vous a également mis en difficulté sur le jeu aérien ? Partagez-vous ce sentiment ?

Déjà sur le premier match contre Clermont, nous avions vu que cette équipe se servait beaucoup de son jeu au pied. Leurs ailiers sont assez grands, ce qui leur donne un atout dans les airs. On s’y était préparé également durant la semaine. Mais on a quand même été mis en difficultés.

L’autre point noir, n’est ce pas l’indiscipline ?

Avant le match, on s’est dit : "On commence à 15, on finit à 15". Et on a encore pris deux cartons jaunes… La discipline est trop importante en Top 14. Aujourd’hui, on s’en sort bien. Mais on doit vraiment faire un effort dans ce secteur.

Vous avez disputé votre 100e match avec le Stade français ce vendredi soir alors que votre avenir la saison prochaine s’écrira ailleurs. Quelle a été votre émotion ?

Je suis très heureux de faire partie des centurions avec certains anciens. Et pour le reste, tout le monde le sait, il me reste une grosse saison à réaliser (avant de rejoindre Bayonne), je donnerai tout jusqu’à la fin.