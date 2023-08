Retirée des terrains depuis la fin de saison dernière, Lénaïg Corson, ancienne deuxième ligne de l’équipe de France féminine (30 sélections), a décidé de se lancer dans l’organisation de stages de rugby (mais pas seulement…) exclusivement réservés au filles. Une première en France. Explications.

La reconversion des joueurs est un enjeu majeur du rugby français. Celle des joueuses également. Lenaïg Corson, ancienne deuxième ligne de l’équipe de France féminine, peut témoigner. Celle qui a été élue meilleure internationale française et meilleure joueuse du monde à son poste en 2017, a pris sa retraite en juin dernier après une dernière expérience en Angleterre, chez les Harlequins. C’est là-bas qu’a germé l’un de ses projets de reconversion. "En discutant avec des joueuses en anglaise, j’ai appris qu’elles montaient des stages de rugby à destination uniquement des filles. J’ai trouvé l’idée géniale et je me suis posé la question de savoir si cela existait en France. Or, ça n’avait jamais été créé."

De ce postulat, la natif de Bretagne mûrit son projet, avance dans sa réflexion. Voilà comment est la « Rugby Girl Académie ». "En fait, lorsque je participais au « mercredi rugby » de la RATP ou quand j’étais ambassadrice de la Ligue Nationale de rugby et que je participais à des initiations, j’ai toujours pris du plaisir à aller vers les enfants et encore plus vers les petites pour les inciter à découvrir ce sport. En fait, je crois que j’aurais aimé qu’on vienne me chercher moi aussi lorsque j’étais enfant pour découvrir le rugby."

Plus jeune, celle qui a été double championne du monde universitaire (2014 et 2016) était timide, introvertie. Pour elle, le sport a été un vecteur de confiance en soi, de lien social, d’émancipation et d’engagement. "Le Rugby a été un cadeau dans ma vie", dit-elle. Et aujourd’hui, elle a une envie forte de transmettre aux jeunes filles tout ce que le sport lui a apporté en jouant ce rôle m séle au féminin. "La Coupe du monde qui va débuter va faire vibrer des millions de personnes, ajoute-t-elle encore. Parmi elles, il y a aura des petites filles, des adolescentes et j’ai envie de leur donner l’opportunité de tester le rugby. Beaucoup pensent que c’est un sport de garçon. J’ai vraiment envie de déconstruire cette idée."

Une première journée "découverte" disponible le 20 septembre

Voilà aussi pourquoi les stages de la Rugby Girl Académie ne ressembleront probablement à aucun autre. Diversité, mixité sociale, sport santé, bien manger, menstruations, environnement… Le projet éducatif porté par Lénaïg Corson, ancienne responsable de la politique RSE au Stade français, coche beaucoup de ses convictions personnelles et engagements. En clair, ce genre de stage de rugby n’existe pas pour les filles aujourd’hui. "Évoquer des sujets comme l’alimentation saine, les menstruations, l’environnement… ne sont pas des sujets très sexy sur le papier, sourit celle qui culmine à 1,86m. Pourtant il est important de les aborder car ils participent au bien-être physique et mental ! On va les aborder avec un maximum de fun durant ces stages."

Une première journée « découverte » est disponible le mercredi 20 septembre sur les installations du club de rugby d’Orsay, puis une semaine complète (30 octobre – 3 novembre) avec un programme très riche. Toutes les informations se trouvent sur https://rugbygirlacademie.com/