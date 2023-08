Le troisième ligne Aldric Lescure est revenu sur ce succès contre le vice-champion sortant du Pro D2, Grenoble. Il rappelle que le groupe columérin avait à cœur d'être intraitable à domicile, ce qui n'avait pas été le cas la saison passée.

Dans quel état d'esprit êtes-vous après cette victoire contre Grenoble ?

On était quand même sous pression, avec ce premier match à domicile. On n'avait pas le droit à l'erreur. Si tu commences par une défaite à la maison, ça complique le reste de la saison...

Comment s'est construite cette victoire ?

On voulait être fort sur des points clé : l'occupation-possession, le jeu au pied, et la conquête. On a répondu présent et on est très content de cette victoire.

La conquête particulièrement a été précieuse...

Oui la conquête a été satisfaisante, la touche aussi bien que la mêlée. Puis on a montré qu'on était une équipe faisant peu de fautes. C'est important. Ça montre de bonnes bases pour le reste de la saison.

La touche semble métamorphosée. Thomas Larrieu expliquait cette semaine que certaines choses ont été "simplifiées"...

Oui, on a travaillé sur plusieurs points en touche. On a simplifié certaines choses mais de façon générale, elle reste similaire. Ce qui change, c'est qu'on travaille plus, les joueurs sont peut-être plus impliqués. On essaie de se retrouver nous-mêmes aussi pour travailler, bosser sur l'adversaire. Sans doute, ça nous met dans le truc et on est plus impliqué.

Comment expliquez-vous cette fin de match à la fois explosive et parfois dangereuse pour vous ?

Il y a toujours des choses à travailler. Les débuts de saison sont durs car il faut trouver le rythme. L'été, ça court beaucoup. On s'est fait un peu peur mais on a réussi à ne rien leur laisser, c'est positif.

La saison dernière, vous aviez perdu à cinq reprises dans votre stade Michel-Bendichou. Etait-ce primordial de gagner, malgré le statut de votre adversaire ?

On voulait montrer qu'à domicile, ça ne serait pas facile. On avait à cœur de retrouver cette mentalité très forte chez nous, pour ne rien lâcher à domicile. C'est quelque chose qu'on avait un peu perdu l'année dernière. Donc premier match à domicile, première victoire, on est très content.