Battu à “domicile” par le RC Vannes (13-22), malgré une grosse débauche d’énergie, le club landais a perdu pour de longs mois son pilier gauche Max Curie, n’a pris qu’un point en deux matchs et avant un déplacement à Agen, les Montois savent qu’il faut vite réagir, sous peine de déjà se mettre dans le rouge.



On savait le début de championnat du Stade montois corsé, sur le papier, avec un déplacement chez le finaliste de l’an dernier (Grenoble), suivi d’une réception du demi-finaliste (Vannes). Le papier est une chose, le terrain en est une autre, et pour cette fois, ce qui était prévu s’est confirmé, puisque coup sur coup, les jaune et noir ont affronté deux équipes solides, pour deux défaites, dont la dernière face au RCV (13-22). “Ce soir, nous sommes un peu déçus. C’est un peu trop tôt pour dire que cette défaite nous met dans une situation délicate. C’était un gros match. Nous avons bien bossé pendant sept ou huit semaines, ce premier bloc est costaud. Chaque semaine, ce sera comme ça et il faut continuer de travailler, car ça va payer”, a affirmé le capitaine Willie du Plessis au coup de sifflet final.

Milhet : “L’arbitre n’a pas été garant du jeu”

À Biarritz, les locaux ont dominé la première mi-temps (ils menaient 10-0 à la 22e). Ils ont marqué deux fois en 20 minutes, mais les Montois se sont ensuite heurtés à une défense bien organisée, n’ont jamais plus trouvé la solution pour passer le mur breton et ont été punis par une formation de Vannes plus dense, qui a fini par prendre le dessus.

“Le garant du jeu, c’est l’arbitre et aujourd’hui, l’arbitre central ne l’a pas été, a regretté Patrick Milhet en conférence de presse d’après-match. C’est pour ça que nous avons assisté à un match « hivernal ». Il a sifflé des fautes qui n’étaient pas cohérentes, dont une qu’on doit récupérer sur une touche et qui nous coûte le match. Maintenant, même s’il y a la défaite, je trouve que le score ne reflète pas le match. Nous avons mis un énorme engagement face à cette équipe de Vannes qui, à mon avis, ne sera pas très loin du top 2. On savait que le match allait être rugueux.”

La blessure de Curie a déstabilisé les Landais

Particulièrement indiscipliné (15 pénalités concédées), mais dans les clous en défense (90 % de plaquages réussis), Mont-de-Marsan n’a pas fait un mauvais match, mais le club landais est tombé face à plus fort. “Nous avions des jeunes joueurs sur le terrain et je trouve que les piliers ont vraiment fait face au gros banc de Vannes, poursuivait Milhet dans les couloirs d’Aguiléra. Je félicite les joueurs par rapport à cet investissement et à cette agressivité qu’ils ont mise. Si on regarde notre première mi-temps, nous sommes dans les clous. Nous n’avons jamais été mis en danger, nous avons mis de la férocité, nous avons mis tous les ingrédients qu’il fallait pour contrer cette équipe de Vannes, mais à la fin, nous ne sommes pas récompensés par des fautes de bas niveau. Nous n’en sommes qu’à notre deuxième match, les deux équipes ne sont pas prêtes, mais le corps arbitral n’est pas du tout prêt à arbitrer ce niveau.”

Si l’indiscipline a été un des points noirs de la soirée, l’autre mauvaise nouvelle est la grosse blessure de Max Curie, puisque le pilier gauche est sorti après 30 secondes de jeu, en seconde période, gravement touché à la jambe (fracture ouverte). Une blessure qui a mis un coup derrière la tête des Landais. “Sa blessure a jeté un froid, soupirait Milhet. Derrière, on prend un essai. Les joueurs ont vu leur pote au sol avec l’os qui sort. Ce n’est jamais trop agréable. On n’a pas su se reconcentrer et “switcher”. Je ne peux pas reprocher aux joueurs de soutenir un pote. C’est encore un joueur, après Florian Dufour, qui a peut-être terminé la saison. Ça va nous impacter, car il fait partie des cadres.” Un soir définitivement à oublier, pour Mont-de-Marsan, qui connaît un début de saison compliqué, mais le Pro D2 est un long marathon…