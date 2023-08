Peniasi Dakuwaqa, la fusée du Stade français.

Partenariat Midol - L’In Extenso Supersevens revient en septembre pour sa quatrième édition. Le 15 à Clermont-Ferrand, le 22 à Lyon et le 29 à Pau, retrouvez les 16 équipes professionnelles et peut-être découvrir les nouvelles pépites du rugby français de demain.

Créer de toute pièce un tournoi de rugby à 7, tout en conjuguant professionnalisme et esprit bon enfant, c’est le pari fou qu’a pris la Ligue National de Rugby en 2019 en organisant le Supersevens, première compétition professionnelle de Seven visant à “soutenir le développement du rugby à 7 en France et préparer 2024.”

Mais au milieu de la fête et du spectacle, le Supersevens c’est aussi une porte ouverte vers le professionnalisme pour les jeunes pépites de chaque club de Top 14. Un critère qui a séduit In Extenso, l’un des leaders de l’expertise comptable en France et partenaire titre de l'événement depuis 2020. “Dans notre domaine, nous sommes aussi là pour faire éclore des talents. À la fois chez nous, avec les jeunes qui nous rejoignent, mais aussi, chez nos clients, en les aidant à franchir les paliers” selon les mots du Président du Directoire, Antoine de Riedmatten.

Prise de risque

À peine onzième en 2021, après une quatrième place en 2020, le Stade français Paris avait à cœur de regoûter au haut de tableau et, pourquoi pas viser un podium, en 2022. Et pour y parvenir, les SFP Sevens ont pu compter sur une arme fatale : le fidjien Peniasi Dakuwaqa. Arrivé au Stade français en octobre 2022, le joueur au parcours peu commun a fait de grosses étincelles dans la capitale.

Une recrue que le club doit à Christophe Moni, ancien du Stade français et aujourd’hui team manager, qui a déniché Péniasi Dakuwaqa alors qu’il jouait au rugby à sept dans les Îles Cook, dans le club des Tupapa Maraerenga Panthers. Un profil déjà atypique, mais dont les surprises ne s’arrêtaient pas là puisque les seules ressources à disposition du staff parisien étaient de simples vidéos de match capturées par téléphone et l’information que le fidjien “courait très vite.” Une réelle prise de risque pour le Stade français donc, mais qui s’est avérée fructueuse.

Comme à la maison

Arrivé tardivement dans la capitale (fin octobre), Peniasi Dakuwaqa avait d’abord pour mission de s’acclimater au travers de l’équipe à 7. Participant surprise de la journée finale le 19 novembre dernier, le fidjien a très vite trouvé ses repères en inscrivant un essai en demi-finale, face au champion, Monaco. Non-grand marqueur, Péniasi est surtout un joueur qui couvre beaucoup de terrain avec sa vitesse est qui sait apporter son soutien sur toutes les actions. Grâce à lui et à l’ensemble des efforts des SFP Sevens, le club de la capitale s’est de nouveau hissé à la quatrième place, juste au pied du podium.

Celui que l’on surnommait “The Flash” aux Îles Cook, et qui termine un 100m en seulement 10.09 secondes, est resté bien fidèle à sa réputation depuis son arrivée à la capitale. En treize matchs, toute compétition confondue, Peniasi Dakuwaqa a su s’imposer dans le jeu parisien, perçant les lignes adverses à chacune de ses prises de balles. Trois essais en championnat et un en Challenge Cup, un bon palmarès pour une première saison en rugby à XV, et qui s’annonce prometteur pour la suite. Ce week-end, face à Perpignan, il s’est de nouveau illustré dans le jeu offensif, en aplatissant notamment le deuxième essai parisien à la 78e. On ne peut qu’espérer le voir de retour pour nous en mettre plein les yeux pour cette édition 2023 de l’In Extenso Supersevens.