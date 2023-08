Quelques jours avant que ne soit donné le coup d’envoi de la Coupe du Monde, se déroulera en Ile de France le Trophée des Restaurateurs 2023. On vous en explique ici le concept.

C’est un très bel évènement qui aura lieu en région Ile de France le dimanche 3 septembre prochain, soit cinq jours avant que ne soit donné le coup d’envoi de la Coupe du monde 2023 au Stade de France. Initié par Michel Lavigne, l’un des fers de lance de la pratique du rugby à 5 sur notre territoire, le Trophée des Restaurateurs 2023 prendra donc place au stade Jean Moulin de Suresnes (Hauts-de-Seine) et s’étalera sur l’intégralité de la journée.

Philippe Benetton en ambassadeur

Le concept, vous dites ? Le Trophée des Restaurateurs est en définitive une compétition de rugby à 5 intergénérationnelle et hautement ludique, la juste alliance entre les univers de la gastronomie et de la balle ovale. Regroupant quatorze équipes et environ 140 joueurs, le Trophée des Restaurateurs, qui se déroulera en partenariat avec la Ligue Ile de France et Midi Olympique, aura d’ailleurs cette année pour parrains l’ancien troisième-ligne du XV de France et d’Agen Philippe Benetton ainsi que le grand chef parisien Christian Etchebest, propriétaire de la Cantine du Troquet, un prestigieux établissement situé à deux pas de la Tour Eiffel.

"Au rugby, explique Philippe Benetton au sujet du tournoi, il y a les soldats de l’ombre dont l’abattage permet à d’autres de briller ; et en cuisine, les chefs travaillent eux-aussi comme des acharnés en coulisses pour la beauté des assiettes et le plaisir des gourmets. A mon sens , rugby et gastronomie sont même à ce point liés que cet évènement du 3 septembre le parfait mariage de deux univers similaires".