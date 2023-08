Le Stade montois va disputer son premier match de la saison, à domicile, face à Vannes, au stade Aguiléra de Biarritz. Pour cause, la pelouse de Boniface, toujours en travaux, ne sera prête que pour la réception de Béziers le 7 septembre.



Pour sa première de la saison à domicile, le Stade montois va devoir changer ses habitudes. Les travaux actuellement réalisés au stade Guy et André Boniface n’étant pas encore terminés, le club jaune et noir va devoir s’exporter à 1h30 de là, et c’est à Aguiléra (Biarritz) que les Landais vont disputer leur premier match de la saison, à “domicile”.

Cette délocalisation a nécessité du travail, en amont, notamment pour les salariés du club qui gèrent le côté événementiel. Ils étaient dans les couloirs du stade habituellement occupé par le Biarritz olympique, jeudi dernier, pour faire du repérage, après une première visite un peu plus tôt, dans l’été. Le sportif, de son côté, n'a pas prévu de chambouler son programme. “On mangera ensemble le vendredi à Mont-de-Marsan, puis on partira en bus, vers 16 heures, pour aller directement au stade, raconte Julien Tastet. Nous n’aurons pas nos repères à la maison, comme le fait d’être à l’hôtel habituel. On voudra arriver au dernier moment à Biarritz, pour ne pas qu’il y ait trop d’attente.”

Pas de mise en place à Biarritz

Pour ce match au Pays basque, le staff montois a décidé de ne pas faire de mise en place à Aguiléra, la veille du match. “Ça nous obligeait à faire de la route à une période où il y a déjà pas mal de circulation. Pour trouver un hôtel, c’est compliqué. On ne changera pas nos habitudes”, annonce l’entraîneur des avants. Il sait, cependant, que ses joueurs sont habitués à se rendre à Biarritz, puisque les deux équipes se sont souvent affrontées ces dix dernières années et en débarquant sur la côte, vendredi en début de soirée, les siens ne seront pas dans un cadre totalement inconnu. De plus, de nombreux supporters ont prévu de faire le déplacement. “Ce match, poursuit Tastet, on le voit comme une rencontre à domicile, car il y aura du monde. De ce qu’on a compris, beaucoup de Montois seront là. Ce sera un peu différent, mais je pense qu’il y aura une majorité de Montois par rapport aux Bretons.”

Tastet : “Avec le synthétique, nous allons gagner en confort de travail”

Cette délocalisation sera, pour autant, exceptionnelle, car dès le 7 septembre, à l’occasion de la réception de Béziers, Mont-de-Marsan retrouvera son stade Guy et André Boniface… et sa pelouse synthétique flambant neuve. Un outil qui était attendu, en interne. “Elle va nous permettre d’avoir une vraie unité de travail, se projette l’ancien troisième ligne. Les joueurs arriveront au stade à 7h30 et, après, on n’en bougera plus. Nous avons toutes les infrastructures au stade, mais il nous manquait vraiment un lieu d’entraînement. Ce synthétique nous permettra de nous entraîner quotidiennement à Boniface, nous allons gagner en confort de travail. On sera sur une surface qui nous permettra de bien jouer et bien nous entraîner”.

Jusqu’ici, compte tenu des conditions climatiques souvent capricieuses, notamment en hiver dans le sud-ouest de la France, les Montois étaient contraints de se déplacer à la plaine des jeux pour les séances. “Ce n’est pas très loin, mais ça obligeait à faire des transferts, se souvient Tastet. On se croisait beaucoup et en hiver, on bossait dans des conditions difficiles, dans la boue. On pouvait très peu aller sur notre terrain principal, car il fallait le préserver. On blessait aussi beaucoup de joueurs à cause de l’état de la pelouse et aujourd’hui, nous sommes très contents que les collectivités et le club aient fait cet effort-là.” Vendredi, pour la dernière fois avant très longtemps, Mont-de-Marsan s'apprête à jouer à “domicile” sur une pelouse loin d’être idéale. Avant, donc, d’évoluer dans des conditions bien plus confortables.