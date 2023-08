Christian Labit, ancien entraîneur de Carcassonne, rejoint Canal + en tant que consultant.

L'ancien entraîneur de Carcassonne éloigné des terrains depuis la douloureuse descente des Audois en Nationale va retrouver le chemin des terrains. Cette fois Christian Labit n'aura pas la casquette d'entraîneur mais bien celle de commentateur. Cette saison il rejoint les équipes de Canal + en tant que consultant.

Voilà plusieurs mois que Christian Labit s'est éloigné du ballon ovale. Après plus de seize ans passés sur les bords de terrain en tant qu'entraîneur (Carcassonne, Provence Rugby et Narbonne), l'ancien troisième ligne avait décidé de prendre un peu de recul à l'issue de la saison 2022-2023.

C'est dans le rôle de consultant que l'on pourra le retrouver dès ce vendredi, sur Canal +, pour commenter le match opposant Provence Rugby et Agen (19 heures). Une mission qui ravit déjà l'ancien entraîneur : "J'aime ça, ça m'intrigue aussi ce côté extérieur, voir comment ça fonctionne. Puis j'adore regarder les matchs à la télévision. Là, je le vis en direct et je vais être de l'autre côté du miroir", a-t-il assuré dans les colonnes de L'indépendant.

"J'avais envie de changer mon fonctionnement"

C'est en cours de saison que le groupe de télévision avait d'abord approché Christian Labit. Mais ce dernier, en poste à Carcassonne n'avait pas donné suite. "Fin juin, j'ai appelé Eric Bayle (le patron du rugby sur Canal), je lui ai dit que j'étais disponible, et comme je n'ai pas de club à la rentrée, eh bien c'est parti, en avant !"

Les téléspectateurs pourront profiter de l'expertise du technicien sur des matchs de Pro D2 et probablement de Top 14, spécifiquement dans le secteur Grand Sud. "Montpellier, Agen, Béziers, Perpignan peut-être... Voilà, pour le moment, je n'ai rien, donc ça me convient tout à fait. J'avais envie de changer mon fonctionnement, c'est le cas" précise-t-il. Lors du Mondial, il se pourrait qu'un tout autre rôle lui soit confié. Mais l'ancien troisième ligne n'en a pas dit plus pour le moment.