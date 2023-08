De retour lors de la victoire face aux Fidji, après avoir été ménagé durant une partie de la préparation en raison d'une blessure aux adducteurs, le troisième ligne François Cros souligne les progrès du XV de France, notamment sur la constance. Et il évoque l'annonce de la liste des 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde qui fera des déçus ce lundi...

Vous avez retrouvé la compétition après plusieurs semaines d'arrêt. Etait-ce une sorte de libération ?

Oui, bien sûr. Cela fait du bien de rejouer, de ne pas avoir de gêne ou de douleur, d'être vraiment libéré de la blessure et de pouvoir passer à autre chose. Tout va bien.

Avez-vous le sentiment que le XV de France monte en puissance ?

C'est ce sur quoi nous travaillons toute la semaine. On revoit nos matchs et on essaye d'en tirer les enseignements. Sur les deux premiers, il n'y avait pas eu une constance sur les 80 minutes, donc on voulait avoir plus de régularité. Ce fut le cas. Surtout, on voulait un peu plus maîtriser notre système de jeu offensif car c'était assez brouillon sur les deux premières rencontres. Il y a encore eu des erreurs mais on a senti que c'était mieux, avec un résultat positif.

Peato Mauvaka ultra actif et polyvalent, Jonathan Danty qui multiplie les grattages, Melvyn Jaminet efficace au pied…



Retrouvez les notes des Bleus ici \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 > https://t.co/zaEtTbhnm3 pic.twitter.com/ZHhpbWW6F6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 19, 2023

Vous avez choisi de prendre les points d'entrée, de faire les choses dans l'ordre...

Exactement. On a essayé de bien construire notre match. Les supporters auraient sûrement aimé plus d'essais et plus de jeu, mais il était important de ne pas s'affoler, de construire notre victoire et d'avancer sur notre maîtrise stratégique, surtout contre une équipe qui aime justement quand le jeu est décousu et désorganisé.

C'était aussi un vrai défi sur le plan physique. Avoir fait plus que rivaliser est-il un point de satisfaction ?

Oui, on parle beaucoup de la rudesse des joueurs fidjiens. Quand on est joueur de rugby, on pratique un sport de combat. Et, quand on nous pique sur le côté physique, on a forcément envie de répondre. On s'était dit qu'il fallait s'engager totalement et essayer de remettre nos adversaires en question sur les points de rencontre. Chose qui a été plutôt bien réussie.

Le staff va annoncer les 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde lundi. Comment le vivez-vous ?

C'est toujours un moment délicat. Mais on a travaillé là-dessus et on s'est dit que personne ne perdait de temps à faire partie de ce groupe. La Coupe du monde, ça va être long. Je ne le souhaite pas mais il peut y avoir des blessures. A chaque Mondial, il y a toujours des joueurs qui sont rappelés. Il faut garder tout le monde concerné et les performances sur les matchs de préparation permettent aux potentiels déçus de le rester. Même pour ceux qui ne seront pas dans la liste, il y a du positif.

Le XV de France s'est brillamment imposé face à une solide équipe des Fidji (34-17). Retour en images sur les trois essais français et la précision chirurgicale de Melvyn Jaminet face aux perches.https://t.co/E098v663v1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 20, 2023

C'est vraiment le mot d'ordre...

Nous étions tous au courant qu'il y aurait cette annonce le 21 août. On l'attend forcément, mais ce n'est pas une fin en soi car on aura besoin de tout le monde. Le staff et les joueurs attendaient ce troisième match, cette potentielle dernière cartouche avant la liste, pour se libérer, délivrer les derniers atouts. Il y un peu d'inconnue mais nous en sommes tous conscients.

L'ambiance en interne a-t-elle changé à l'approche de cette liste ?

Non, le groupe est resté concerné et a essayé de faire un peu abstraction de cela, de profiter de ces instants en Bleu pour jouer libéré et épanoui dans le système, plutôt que de se bloquer avec une potentielle sélection ou non.