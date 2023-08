Le champion 2021-2022 affronte le double champion d'Europe en conclusion de la première journée de Top 14. Pour ce choc, Alexandre Bécognée sera capitaine du côté du MHR. L'Anglais Jack Nowell sera titulaire pour son premier match officiel avec La Rochelle.

Belle affiche entre Montpellier et La Rochelle pour conclure cette première journée de Top 14. À domicile, les Montpelliérains tenteront de venir à bout du dernier finaliste du championnat. Alexandre Bécognée sera le capitaine du MHR. Tolu Latu, le talonneur international australien (22 sélections) sera aligné d'entrée. Du côté rochelais, Kerr-Barlow sera capitaine. À noter la titularisation d'Ihaia West pour son retour avec le club maritime, et la première officielle de Jack Nowell au centre de l'attaque. Oscar Jégou, champion du monde avec les moins de 20 ans, débutera en troisième ligne. Sur le banc, pas d'Hugo Reus mais plutôt l'ancien francilien Teddy Iribaren et Thomas Berjon.

Le XV de Montpellier :

15. Tisseron ; 14. Ngandebe, 13. Darmon, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Carbonel, 9. Coly ; 7. Bécognée (cap.), 8. Tauleigne, 6. Van Rensburg ; 5. Duguid, 4. Stooke ; 3. Tu’inukuafe, 2. Latu, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Karkadze, 17. Erdocio, 18. Doumenc, 19. Nouchi, 20. Eymeri, 21. Foursans, 22. Lucas, 23. Rae.

\ud83d\udd25 LA COMPO DES CISTES \ud83d\udd25



Elle est là ! la première compo de nos Cistes pour démarrer cette saison de @top14rugby #TeamMHR \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f #NousSommesMontpellier pic.twitter.com/q1t2kddWHE — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) August 19, 2023

Le XV de La Rochelle :

15. Leyds ; 14. Thomas, 13. Nowell, 12. Favre, 11. Bosmorin ; 10. West, 9. Kerr-Barlow (cap) ; 7. Jegou, 8. Cancoriet, 6. Dillane ; 5. Picquette, 4. Lavault ; 3. Kuntelia, 2. Lespiaucq, 1. Paiva.

J1 || Première compo de la saison ! \ud83d\udd76



\u00a9\ufe0f Kerr-Barlow capitaine, première

\ud83c\udd95 Les grands débuts de Nowell

\ud83c\udf7c 12 joueurs issus du Centre de Formation sur la feuille#MHRSR | #Top14 | #FievreSR — Stade Rochelais (@staderochelais) August 19, 2023

Remplaçants : 16. Idoumi, 17. Sorin, 18. Ployet, 19. Della Schiava, 20. Iribaren, 21. Berjon, 22. Bollengier, 23. Colombe Reazel