Longtemps devant au score, le CA Brive est passé tout près d’une victoire retentissante à Armandie pour ce retour en Pro D2. Si l’indiscipline coûte le match, Patrice Collazo rentre en Corrèze avec des signaux positifs.

"Si on avait envie de jouer à XV, on n’avait qu’à se donner les moyens de jouer à XV." Patrice Collazo n’était pas en colère à l’issue de la rencontre, mais plutôt déçu. Déçu de ne pas avoir su conserver ce net avantage obtenu en début de rencontre. La faute à cette indiscipline ayant coûté le match. Son demi de mêlée, Julien Blanc, est d’accord : "Il y a de la déception car nous avions l’envie de bien débuter ce championnat en venant gagner ici. Après, même si nous avons pris le score très vite, Agen est toujours revenu derrière. Il faut retenir que nous avons la balle pour gagner ce match".

Agen frappe fort d'entrée, Provence premier leader à l'issue de la première journée, Vannes et Grenoble marquent les esprits face à des concurrents directs... Les enseignements de la première journée de Pro D2 !https://t.co/5zU8Q8yrKR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 18, 2023

Malgré ces trois cartons jaunes décisifs, tout n’est pas à jeter. Loin de là. Les coéquipiers de Saïd Hirèche ont ainsi planté quatre essais à Armandie, face à l’une des meilleures défenses de la saison passée. "On a quand même montré du caractère sur ce match. Il ne faut pas tout voir négativement. Il y a un groupe qui a du potentiel. On a eu une bonne conquête. On a répondu dans l’engagement. Finalement, ce match se joue sur des détails. À nous de ne pas nous mettre en condition de devoir aller chercher la balle de match", poursuit Blanc. D’ailleurs, le demi de mêlée s’est montré à son aise lors de cette rencontre. Comme les autres recrues finalement.

Des recrues importantes

Hormis les quatre essais et les bons signaux envoyés au staff, le CAB a vu qu’il pourra compter sur un bel effectif cette saison. Pour preuve, les quatre banderilles ont été inscrites par trois recrues. Julien Blanc, à deux reprises, qui a prouvé qu’il sera l’un des patrons de l’effectif corrézien cette saison ; Paula Walisoliso, sur qui il faudra garder un œil, lui qui a démontré de belles qualités de puissance et de vitesse ; sans oublier Issam Hamel, ô combien précieux sur les lancers et dans le jeu.

Agen s'est imposé face à Brive pour sa première à domicile (32-29). À Armandie, le SUA s'est offert le CAB au terme d'un match spectaculaire.https://t.co/WKDrUDV8cT — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 18, 2023

À ces trois joueurs, on peut légitimement ajouter Sitaleki Timani. Malgré son carton jaune, l’ancien parisien sera la poutre du pack noir et blanc. Son expérience comptera sans doute dans les moments clés. Tout comme celle de Sam Johnson. Le centre international écossais sera sans aucun doute le régulateur d’une ligne de trois-quarts très intéressante. Ballon en main, il a quasiment mis le SUA en difficulté à chaque fois.

Sans oublier le colosse Ross Moriarty, capitaine du jour, qui n’a pas donné sa part aux chiens à Armandie. Bref, ce nouveau CAB a perdu, mais repart avec de la confiance du Lot-et-Garonne. Place désormais au retour au Stadium, que Collazo attend avec impatience : "J’ai senti nos supporters frustrés par cette mauvaise dynamique. Mais je ne les ai jamais sentis en rupture avec nous. Donc je pense que jeudi prochain, il y aura du monde à Brive, et on en aura besoin". Il faudra confirmer les belles dispositions entrevues à Agen.