Ce vendredi, le Stade toulousain se rend sur la pelouse de Jean Dauger pour affronter Bayonne, malgré un effectif affaibli, les joueurs se disent prêts à remettre leur titre en jeu.

Le Top 14 est de retour ! Ce vendredi, l'Aviron Bayonnais, invaincu à Jean Dauger la saison dernière, reçoit le Stade Toulousain, champion de France en titre. Avec l'absence de nombreux cadres, en raison de la Coupe du monde, Toulouse ne paraît pas favori sur ce match.

Pourtant les joueurs se disent prêts et entendent bien briser la malédiction du champion de France qui s'incline dès la première journée de la saison qui suit un titre. Alexandre Roumat, troisième ligne centre du Stade toulousain, a conscience que la tâche sera difficile : "On sait que cette équipe est très difficile à battre à domicile. On connaît la difficulté de ce déplacement mais on a des armes à revendiquer et on a des choses à montrer. On va tout faire pour essayer d'aller faire un résultat là-bas."

Des leaders attendus

Capitaine lors des deux matchs amicaux, Alban Placines portera, de nouveau, le brassard lors de ce match. Pour le joueur, passé par le Biarritz Olympique, ce match a une saveur particulière : "J'y pense forcément. Même si aujourd'hui c'est différent, c'est toujours de très bons ou très mauvais souvenirs et même si je ne suis plus à Biarritz, la rivalité est toujours là."

À ses côtés, d'autres joueurs auront ce statut de leader à assumer. Le staff compte sur eux pour porter le Stade toulousain qui présentera une équipe jeune avec peu d'expérience. C'est le cas de Sofiane Guitoune (34 ans) qui fait partie des joueurs les plus expérimentés de l'effectif : "Je me suis posé des questions le premier jour en voyant tous ces gamins dans le vestiaire (rires). On a suivi la préparation très sérieusement tous ensemble, on était là pour les accompagner. Ça m'a aussi permis de me sentir un peu plus jeune."