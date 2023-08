Pro D2 : Vannes lance sa saison avec une victoire sur Nevers

Après être parfaitement rentrés dans le match, les Bretons se sont fait peur en voyant revenir les visiteurs, juste avant la pause (13-14). Finalement plus justes, et moins pénalisés, au retour des vestiaires, les coéquipiers de Gwenaël Duplenne lancent leur saison par une première victoire, face à concurrent direct aux phases finales (30-20).

Démarrer sa saison face à une grosse cylindrée, c'est savoir très tôt où se situer. Et marquer, déjà, son territoire. Ce vendredi 18 août, à la Rabine, c'est ce qu'on fait les Bretons de Vannes face à Nevers. Dans un match aux allures de revanche du dernier barrage de Pro D2, on a d'abord pensé que Vannes démarrait fort, pour montrer où il se situait. Puis que Nevers, finalement, marquait déjà son territoire... Pour au final se rendre compte que le plus fort, c'était bien Vannes.

Et pour montrer leur supériorité, les hommes de Jean-Noël n'ont pas attendu longtemps. Très vite installés dans le camp adverse, ils démontrent toute la force de leur pack grâce à deux essais tout en force, l'un sur groupé pénétrant, l'autre successif à un bras cassé joué à la main. Blanchard puis Pedemonte tirent les premiers et permettent aux locaux de mener 14-0, après 20 minutes de jeu.

Nevers fait le dos rond puis se rebiffe

Mais les visiteurs, même réduits à 14, ont de la ressource. Ils le prouvent quelques instants seulement après la remise en jeu du deuxième essai. Alors qu'ils ont encaissé un essai du talonneur adverse sur un groupé pénétrant, ils poussent Elia Elia, numéro 2 dans le dos, dans l'en-but, en réaction (14-7, 24e).

Dans la continuité, les Bourguignons remettent un peu la main sur le ballon et surtout, se montrent plus disciplinés. Les fautes en moins et le ballon en plus, les débats s'équilibrent finalement entre ces deux favoris du championnat. Avant la mi-temps, Le Bourhis enquille une première pénalité et Elia signe son doublé. Pendant ce temps, les Vannetais ne disent plus rien. Nevers vire en tête à la pause, malgré deux infériorités numériques (14-17).

Changement de stratégie au retour des vestiaires

Supérieurs dans le jeu, mais dépassé en fin de première période, les Bretons reviennent des vestiaires avec une nouvelle stratégie. En somme, la stratégie dite du "on tape en touche pour essayer de marquer des essais" est remplacée par celle du "on tente les pénalités pour marquer des points". Pas encore breveté par l'armée, ce revirement de stratégie porte néanmoins très vite ses fruits. Surtout avec un buteur aussi fiable que Maxime Lafage. Ce dernier signe un sans-faute avec trois coups de pied réussit en quinze minutes (45e, 51e et 55e).

Mais cette stratégie ne peut marcher qu'avec la complicité d'un adversaire conciliant. Luka Plataret et ses coéquipiers, retombés dans leurs travers de discipline, aident leurs bourreaux à prendre le large. Un dernier essai de Beziat porte le coup de grâce (62e, 30-20).

Une première victoire

Fidèle à son jeu de mouvement et de vitesse, brouillon par moments, Vannes parvient à arracher sa première victoire de la saison. Sans laisser de points aux Nivernais, les demi-finalistes du dernier exercice envoient un signal à la concurrence. Cette année encore, il faudra compter sur eux.