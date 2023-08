Pro D2 - Provence Rugby en démonstration à Dax (16-44) !

Pro D2 - Provence Rugby s'est largement sur la pelouse du promu Dax pour son premier match en Pro D2 cette saison (16-44). Supérieurs physiquement, les hommes de Mauricio Reggiardo, ont fait la différence en seconde période et grâce à ses entrants et à l'adresse au pied de Thomas Salles. Les joueurs d'Aix repartent des Landes avec le bonus offensif tandis que Dax, solide en première période, devra se ressaisir la semaine prochaine.

Maurice Boyau était en fête pour le retour de Dax en Pro D2, cinq ans après l'avoir quittée. Opposés à Provence Rugby en ouverture du championnat, les Dacquois se sont toutefois inclinés face à Provence Rugby (16-44), qui repart des Landes avec le point de bonus offensif, sous une chaleur étouffante.

La première période est sous-tension et Provence Rugby commet plus de fautes que d'habitude. En témoigne le début de bagarre qu'il y a eu entre Joris Cazenave et Jean-Baptiste Barrere alors que le demi de mêlée avait obtenu une pénalité après avoir poussé le deuxième ligne dacquois alors qu'il n'était pas sorti du ruck. Teimana Harrison va même réduire ses coéquipiers à quatorze pendant dix minutes après un plaquage haut sur Matthieu Loudet. Dominateurs, les joueurs de Mauricio Reggiardo vont trouver la solution par l'intermédiaire de Thomas Salles, auteur d'une pénalité de 40 mètres et à l'origine du premier essai de la rencontre. Sur une percée, l'arrière a profité des espaces pour servir Adrien Lapègue dans les 22 dacquois. Le trois-quart centre, repris par une cuillère de Benjamin Puntous, parvient à se relever pour aplatir. En face, Dax répond en étant plus fort dans les ballons portés, mais sur un déblayage de Jean-Baptiste Singer sur Joris Cazenave, les hôtes ont subi les assauts des avants d'Aix et les ont contenu grâce à une défense solidaire. Le jeu au pied de Romuald Seguy a permis aux hôtes de rentrer au vestiaire avec un déficit de quatre points.

En seconde période, Provence Rugby va accélérer après avoir évolué à quinze contre quatorze suite à l'expulsion temporaire de Jope Naseara pour inscrire trois essais alors que Dax était revenu à une unité grâce à une nouvelle pénalité de Romuald Seguy. Grâce à l'entrée d'Arthur Coville, les visiteurs ont su se créer plus d'espace dans la défense de Dax, aux aboies au cours des vingt premières minutes de la seconde période, et ont été récompensés. Le demi de mêlée va bénéficier des percées d'Adrien Lapègue et Nadir Bouhedjeur pour inscrire deux essais. Entre temps, Thomas Salles, décisif aujourd'hui, y est allé de son essai. Touché et coulé par une équipe de Provence Rugby, supérieure physiquement et plus sérieuse au cours des quarante dernières minutes, Dax n'a pas su conclure ses rares actions, mais parviendra à sauver l'honneur en fin de match grâce à Jope Naseara.

? SCORE FINAL | ?️ Les Noirs empochent le bonus offensif pour leur première sortie de la saison ! pic.twitter.com/dWCdo9SJ0b — Provence Rugby \u26ab\ufe0f? (@ProvenceRugby) August 18, 2023

Thomas Salles parfait !

Thomas Salles, qui disputait son premier match avec Provence Rugby, s'est parfaitement adapté à ses nouvelles couleurs. L'arrière, buteur d'Aix, a inscrit 23 points pour son équipe et a été intraitable au pied terminant le match à 100 %.

La semaine prochaine, Dax essayera de se ressaisir à Rouen alors que Provence essayerait de confirmer ce succès bonifié en recevant Agen.