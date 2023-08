Top 14 - Pro D2 : quatre arbitres promus

Benjamin Beuriot, Ludovic Carrillo, Rémy Charleroy et Anthony Lac sont les arbitres promus en Top 14 et Pro D2 pour cette saison 2023-2024.

Retenez bien ces noms qui vont vite devenir familiers pour les suiveurs du Top 14 et du Pro D2 : Beuriot, Carrillo, Charleroy et Lac. Ce sont les promus de la classe des arbitres professionnels millésime 2023-2024. La Fédération française de rugby vient d’annoncer que Benjamin Beuriot, Ludovic Carrillo, Rémy Charleroy et Anthony Lac rejoignent le groupe des 32 arbitres habilités à officier dans les deux divisions professionnelles que compte le rugby français.

Une découverte du très haut niveau qui rend les quatre hommes impatients, même si Ludovic Carrillo avait déjà eu l’occasion de connaître le monde professionnel à l’occasion d’un court passage par le passé.

Des locomotives puissantes

Tous les quatre deviennent dans leurs ligues des locomotives encore plus puissantes, et ne manqueront pas d’entraîner de plus jeunes dans cette aventure. Benjamin Beuriot, 30 ans est licencié à l’AS Montferrandaise et appartient à la ligue Aura. Ludovic Carrillo, du haut de ses 36 ans, est le doyen de cette promotion. Il appartient au club de l’US Millas, en ligue Occitanie. Rémy Charleroy, 35 ans, vient de l’US Pithiverienne en ligue Centre-Val-de-Loire. Enfin, Anthony Lac, 28 ans, est le cadet de la promotion. Il a débuté l’arbitrage en 2010 et a sa licence à Monaco. Bienvenue à eux dans le giron professionnel et bonne saison !