En suspens suite au défaut de paiement des licences du Biarritz Olympique, le match d'ouverture de la saison de Pro D2 se tiendra normalement ce soir. Les licences ont été débloquées.

117 000 euros, c'est la somme que réclamait le président de la Fédération Française de Rugby, Florian Grill, au Biarritz Olympique encore hier soir (voir ci-dessous). La mise au point du président de la FFR a été suivie d'effets, puisque les licences ont finalement été payées moins de 24h plus tard. C'est d'ailleurs via un communiqué teinté d'apaisement que la Fédération vient d'annoncer la bonne nouvelle.

"La Fédération Française de Rugby est ravie d'annoncer que la réactivité et la compréhension de toutes les parties aura permis de délivrer les licences du Biarritz Olympique Rugby à temps pour qualifier les joueurs pour la saison qui débute ce jour. C’est une avancée significative, qui respecte le principe d’équité, ciment de la bonne gestion fédérale. Nous tenons à souligner l'effort de la SASP (Société Anonyme Sportive Professionnelle) et de l’association Biarritz Olympique Rugby qui ont su dépasser leurs différends dans l’intérêt du rugby biarrot. L’association n’est plus débitrice envers la FFR et le championnat de PROD2 peut donc débuter dans des conditions normales."

Après quelques doutes, la saison de Pro D2 débutera donc bien ce jeudi soir à Aguilera, par la rencontre Biarritz-Colomiers. Pour rappel, après la vente avortée de Biarritz cet été, le club basque avait réalisé un recrutement avec des gros noms, comme le Gallois Rhys Webb, qui sera titulaire face aux Columérains, ou l'Anglais Jonathan Joseph.