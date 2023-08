Alors que le groupe a été extrêmement marqué par le forfait de Romain Ntamack en début de semaine, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est revenu ce jeudi - en marge de l'annonce de la composition de l'équipe qui va affronter les Fidji - sur l'émotion partagée avec ses joueurs, et sur la nécessité d'aller de l'avant. Dès ce samedi, à Nantes.

Comment va Paul Willemse physiquement, lui qui sera titulaire samedi ? Et son association avec Florian Verhaeghe, autre Montpelliérain, est-elle un avantage, d’autant que Bastien Chalureau est aussi sur le banc ?

On n’a pas construit l’équipe autour de leur historique montpelliérain mais c’est vrai. Paul est réellement à 100 %. Il a été jugé un peu trop juste pour être aligné la semaine dernière à Saint-Etienne. Florian a fait une très bonne entrée contre l’Ecosse. Il débutera donc à Nantes.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Cyril Baille ? Sera-t-il dans les 33 noms annoncés lundi prochain ?

Les premiers examens ont diagnostiqué une indisponibilité autour de quatre à six semaines. Pour le moment, rien n’a été évoqué. Il est avec nous, il se soigne. On prendra une décision et vous la connaîtrez lundi. On annoncera le groupe des 33 joueurs, plus le groupe des joueurs en stand-by. Si on prend l’exemple de François Cros, il était touché et des délais de guérison étaient prévus. Pour lui, c’était quatre à cinq semaines. Il a travaillé toute cette semaine à 100 %, voire la semaine dernière aussi. On a une cellule santé très performante. Le week-end prochain, vous verrez que Romain Taofifenua sera sur le terrain aussi. Il est prêt, il aurait pu jouer ce week-end. On a préféré temporiser.

Comment avez-vous géré l’émotion du groupe après l’annonce du forfait de Romain Ntamack lundi ?

Je ne veux pas en rajouter sur le sujet, tout a été dit. Mais je tiens aussi à avoir une pensée pour son père, pour qui cela a été dur également, pour son club du Stade toulousain, qui a été impacté, et pour nos supporters. On a eu cette chance d’avoir, dans ce lundi soir, pu l’annoncer entre nous, pour prendre ensemble et de plein fouet la mauvaise nouvelle. Cela fait partie de la Coupe du monde, de la vie en commun et malheureusement de ce à quoi on s’était préparé. On a partagé cette gifle monumentale du lundi matin. Après, on encaisse, on digère et on se relève. Déjà lui, car la pensée est toujours pour Romain.

Et pour les autres ?

Je veux parler de la force de caractère que montrent les joueurs depuis lundi, de leur détermination. Je veux parler aussi de Matthieu Jalibert et d’Antoine Hastoy. C’est leur destin, c’est écrit. C’est le moment d’y aller… Antoine est avec nous depuis la tournée en Australie (en 2021, NDLR), il y a plus de deux ans. Il a peu de sélections mais beaucoup de participations aux préparations. Il connaît la méthode des 42, il a beaucoup vécu avec nous. Il a accumulé de l’expérience avec l’équipe et on ne peut pas remplacer ces moments. Matthieu a aussi vécu la blessure pendant ces quatre années. Il est là. C’est leur moment. À eux et à nous.

Voici la compo des Bleus pour le troisième match de préparation face aux Fidji !



#FRAFID #XVdeFrance pic.twitter.com/xUqbE78l8c — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 17, 2023

Avez-vous songé au replacement de Thomas Ramos à l’ouverture ?

Thomas a fini le match en 10 à Saint-Etienne. C’était bien, cela nous a permis de le tester en cours de match, dans la formule du 6-2 (six avants et deux trois-quarts sur le banc, NDLR). Louis Bielle-Biarrey, qui est polyvalent arrière-ailier, nous donne la possibilité d’utiliser cette formule.

Travaillez-vous, avec cette terrible nouvelle, sur la crainte de se blesser ?

C’est inhérent à notre sport. On l’aime mais il a quelque chose de particulier. À tout moment, vous pouvez disparaître. Vous pouvez être le meilleur joueur du monde et, dans l’action suivante, n’être plus rien. Il y a tellement d’exemples… Même les joueurs dans l’équipe l’ont déjà vécu. Prenez Arthur Vincent, qui avait fait une tournée exceptionnelle en Australie. Un mois plus tard, il se fait un croisé. Il revient très fort, il est champion de France avec Montpellier, il se refait un croisé. Les joueurs connaissent la règle de ce jeu qui est impitoyable. Nous sommes prêts à encaisser.

Le rendez-vous face aux Fidji arrive-t-il au bon moment ?

Ce sont des joueurs de rugby magnifiques, ils sont quasiment tous dans notre championnat. Ce match va être dur mais riche en enseignements pour nous. C’est le match parfait pour repartir au combat. Ce sera un joli défi face aux meilleurs attaquants du monde. On ne peut pas jouer au rugby sans mettre son corps sur la ligne. C’est la règle de base. Puis, dans l’approche tactique, il y a un enjeu pour nous afin d’arriver à jouer juste.

Pensez-vous vos joueurs en capacité physique de faire un match plein samedi ?

On y travaille. Ce mois de matchs de préparation nous donne beaucoup de matière et nous prépare au mois qui va arriver. On enchaîne les adversaires différents, on bouge la composition d’équipe. À chaque match, la performance est différente et on constate des progrès dans certains domaines. Il y a eu zéro position de hors-jeu de ligne à Saint-Etienne. C’est un gros travail sur le repositionnement des défenseurs derrière la ligne, ce qui nous coûtait souvent des pénalités gratuites. Globalement, la discipline défensive a été bonne, avec sept pénalités contre nous, même si nous avons été malmenés par les Ecossais. C’est à conserver. Mais on a clairement l’ambition aujourd’hui d’être plus juste offensivement. On doit être meilleurs sur ce plan. Il y a un travail spécifique de plusieurs compétences : la tactique, le geste et la maîtrise émotionnelle. Il faut toutes les associer pour être juste.

Ethan Dumortier n’est pas sur la feuille de match. La Coupe du monde s’est-elle éloignée pour lui ?

Je n’ai pas de réponse à cette question, je peux parler de ceux qui vont jouer. La liste des 33, vous l’aurez lundi. Aujourd’hui, nous sommes concentrés sur le match face aux Fidji.