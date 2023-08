Chaque semaine de match, le staff du Xv de France propose à son groupe une rencontre avec une personnalité sportive (Yannick Noah, Didier Deschamps, Nikola Karabatic, Philippe Lucas...) ou artistique (Françis Cabrel, Jean Dujardin). Cette semaine leur hôte n'était pas une personnalité publique, mais Mathias Dantin, ce jeune rugbyman devenu paraplégique suite à un match.

La séquence est émouvante. Elle l'est pour le téléspectateur de la série Destin mêlées, elle l'a été pour le sélectionneur que l'on aperçoit les larmes aux yeux, bouleversé parce qu'il entend, ainsi que pour Mathias Dantin, amené à parler de son histoire face à ses idoles. C'est la voix nouée qu'il leur raconte son accident, sa rééducation.. Qu'il les remercie pour leur soutien et celui de la famille rugby en général. Son discours et enfin porteur de beaucoup d'espoirs. Il part de son cas personnel pour assurer qu'il faut toujours y croire, tout en étant convaincu que son assistance croit dur comme fer en son rêve le plus cher.

Découvrez en images l'histoire de Mathias qui a pu partager une journée avec le #XVdeFrance au camp d'entraînement de Capbreton



Destins Mêlés S06E04 : Famille Bleue

Mathias Dantin a ensuite passé la journée entière avec le XV de France et a participé à la remise des maillots avant le second match face à l'Écosse. Une expérience assurément enrichissante pour tous ces acteurs.