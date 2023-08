L'instance internationale a dévoilé, ce mercredi 16 août, les maillots que porteront les arbitres pour la Coupe du monde en France (du 08 septembre au 28 octobre.) Une tenue qui s'inscrit dans la démarche respectueuse de l'environnement portée par France 2023.

Après les sélections, c'est au tour des arbitres de découvrir leur tenue. World Rugby et Macron, son équipementier partenaire, ont dévoilé ce mercredi les trois maillots exclusifs que les officiels de matchs arboreront tout au long du Mondial.

Découvrez les tenues que porteront les officiels de match pour la #RWC2023 @MacronSports pic.twitter.com/vaRekmVWMj — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) August 16, 2023

"Conçus dans un souci de performance et de respect de l'environnement", les maillots ont été entièrement fabriqués à partir de plastique recyclé. Une nouvelle innovation dans ce Mondial après les médailles conçues grâce à des téléphones recyclés. Déclinées en blanc, bleu et jaune, les tenues sont "adaptées aux déficiences chromatiques comme le daltonisme et ont été soigneusement choisies pour éviter tout conflit avec les autres tenues."

"Inspirer les futures générations"

Tout comme les maillots de chaque sélection, les supporters pourront aussi s'offrir la tunique des arbitres. Sa mise en vente pourrait, selon Joël Jutge, responsable de la performance des officiels de match à XV de World Rugby, "inspirer les futures générations d'officiels de match."