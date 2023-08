Sébastien Piqueronies sera le manager de la Section paloise jusqu'en 2027. Le club béarnais a annoncé l'information ce lundi matin via un communiqué.

Le cap de la Section paloise est fixé. Sébastien Piqueronies sera le manager du club béarnais jusqu'en 2027. Arrivé en mai 2021, l'ancien sélectionneur des Bleuets diot permettre à la Section de consolider la place des vert et blanc en Top 14 et de grappiller des places vers le haut du championnat. En deux saisons, Sébastien Piqueronies et ses hommes ont terminé à la 10ème et 12ème place.

Bernard Ponteneau a réagi à la prolongation de son entraîneur dans le communiqué publié par la Section paloise, ce lundi. "Prolonger Sébastien est la suite logique du projet d’évolution de la Section enclenché il y a maintenant un peu plus de deux ans. Ensemble, nous avons validé les deux premières étapes, posé des fondations solides. Il était important de se positionner tôt sur la prolongation de Sébastien afin de travailler dans la stabilité et la continuité".

?? ??????? ?? ??́??????? ??????????? : ??? ??????????? ??? ?? ???? ?????



? Sébastien Piqueronies prolonge son engagement en Vert et Blanc jusqu’à l’issue de la saison 2026-2027 \ud83d\udc49 https://t.co/ixy8u3JMUY#HonhaSection pic.twitter.com/XtS6ctrTOy — SectionPaloise (@SectionPaloise) August 14, 2023

"J'assume avoir de l'ambition pour la Section"

Le principal intéressé s'est lui aussi exprimé : "Je suis honoré de la confiance accordée par Bernard, Pierre et les dirigeants du club afin de poursuivre cette passionnante mission au service de la Section et de son territoire. Nous pouvons être fiers du colossal travail déjà entrepris mais nous voulons aller bien plus loin, faire encore mieux pour consolider et affirmer notre modèle. En cultivant notre différence, nous assumons nos forces et nos convictions qui doivent permettre au club de devenir un acteur redouté du TOP 14. J’assume d’avoir de l’ambition pour la Section. En m’inscrivant dans la durée, c’est le défi que je souhaite relever".