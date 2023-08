Ce vendredi soir, après la rencontre opposant Bayonne à Paris, le nouvel ailier du Stade français est revenu sur les performances et l’évolution de son petit frère, avec l’équipe de France.

Paul Boudehent (23 ans), va connaître sa seconde sélection avec l’équipe de France, ce soir à Saint-Etienne, face à l’Ecosse. En l'absence de Jelonch et Cros, deux tauliers des Bleus, le surprenant Rochelais s'est fait sa place dans le XV de départ au prix d'une belle performance à Murrayfield et d'une régularité dans le groupe France. Un troisième ligne très physique et solide en défense dont le profil plaît beaucoup au staff tricolore et qui devrait être dans la liste des 33, sauf surprise.

Paul Boudehent pendant un entraînement avec le XV de France

Hier, son grand frère, Pierre, joueur du Stade français, a accepté d’évoquer ses performances et son évolution chez les Bleus. “Je vais le voir demain, j’ai hâte de le voir de près. Je suis très, très fier pour lui. Ce n’est que le début, j’espère qu’il continuera. Je ne suis pas surpris (par ses performances, NDLR), je le connais. C’est un joueur qui a un énorme potentiel et plus que du potentiel. Il le montre, il l’a prouvé avec la Rochelle l’an dernier. Pour moi, c’est mérité. Je sais que c’est mon frère, mais je parle du joueur et il a des capacités hors-normes. C’est une suite logique qu’il rentre dans le groupe France. Je sais qu’il est capable de participer à la Coupe du monde. Après, on verra…" Petit frère n'a qu'un souhait devenir grand..