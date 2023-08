Entrée en jeu et auteur d'un essai après une belle feinte de passe, Hugo Reus revient sur le premier et seul match amical du Stade rochelais. Une semaine avant de retrouver le Top 14 au GGL Stadium contre Montpellier, les champions d'Europe sortent de cette rencontre avec du positif.

Un essai et une victoire dans ce match amical face à Bordeaux (26-15), on peut dire que c'est une bonne reprise pour vous ?

Oui tout à fait, pour une équipe assez jeune, surtout en deuxième mi-temps, on a bien été récompensé. C'est une bonne reprise avec beaucoup de positif.

À titre personnel, on sait que vous avez passé un été chargé avec la Coupe du monde U20, comment vous sentez-vous désormais ?

Ça va. Les deux semaines de pause m'ont fait beaucoup de bien. Ça fait du bien de couper un peu quelques jours pour pouvoir reprendre en pleine forme et attaquer, comme il se doit, la nouvelle saison.

Un seul match amical, ça suffit pour se mettre en jambes ?

Oui, ça, c'est au coach d'en décider mais je pense que ça suffit largement. On s'entraîne tous les jours à haute intensité. On verra le résultat lors de la première journée la semaine prochaine.

Justement, qu'attendez-vous de cette première journée de Top 14, sentez-vous votre équipe prête ?

Oui bien sûr, cette victoire en match amical montre que notre équipe est prête. On a montré ce qu'on savait faire, que ce soit la première équipe ou la deuxième pour finir le match. On va essayer d'aller faire un gros match à Montpellier le week-end prochain, et on verra ce que cela donnera.

Sur ce match, vous avez retrouvé pas mal de Bleuets champions du Monde, qu'est-ce que ça vous fait ?

C'est toujours très sympa de se retrouver entre amis, là on va pouvoir discuter quelques minutes et boire un coup ensemble. On s'était déjà vu après le titre, on était parti en vacances un peu ensemble. Mais sur le terrain, il n'y a pas d'amis (rires) !