À quelques heures d'affronter Bordeaux-Bègles en match de préparation, le Stade rochelais a dévoilé ce jeudi son maillot domicile pour la saison 2023-2024. Titres européens et supporters sont mis à l'honneur.

C'est un maillot bien plus sobre que l'année dernière que le Stade rochelais a dévoilé ce jeudi. Après les reflets des lumières du Port dans l'eau, place à des petits carrés de couleurs jaune et gris sur fond noir.

\u26ab\ufe0f Maillot domicile 23.24 || ??? ?????????? ???? ?? ????.



\u25ab\ufe0f Une dominante noire.

\u25ab\ufe0f Une deuxième étoile et un logo sur le coeur.

\u25ab\ufe0f Les amoureux des Jaune et Noir mis à l'honneur.#Top14 | #FievreSR — Stade Rochelais (@staderochelais) August 10, 2023

Dans le communiqué qui accompagne l'annonce, on peut lire que ces détails sont "un clin d'œil graphique aux très nombreux Partenaires, Abonnés et Supporters du Club, grâce auxquels le Stade Rochelais totalise 80 guichets fermés consécutifs en Top 14." Adidas, l'équipementier des Maritimes, souhaitait mettre les supporters à l'honneur après deux saisons particulièrement réussies pour le club.

Un maillot deux étoiles

Autre différence, le logo à la Caravelle reprend sa place sur le cœur, surplombé des deux étoiles synonymes de titres européens (2022, 2023). Le reste de la tenue reste inchangé : short et chaussettes noires à détails jaunes. Une tenue qui devrait ravir les supporters maritimes, leur club étant sur une bonne lancée. Les Jaune et Noir rentrent dans la saison 2023-2024 avec un titre européen à défendre pour la deuxième année consécutive et l'ambition d'une victoire de championnat.